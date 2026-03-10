ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بے روزگاری سے خود کفالت تک: سوپور کی خاتون نے ’کلاؤڈ کچن‘ سے قائم کی مثال

سوپور کی ایک خاتون نے گھر سے ’کلاؤڈ کچن‘ شروع کر کے نہ صرف خود کفالت حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی روزگار فراہم کیا۔

ا
تابندہ خودکفیل ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روزگار فراہم کر ہی ہے (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : March 10, 2026 at 1:32 PM IST

|

Updated : March 10, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سوپور (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے قصبہ سوپور سے تعلق رکھنے والی تابندہ نامی ایک خاتون نے گھر کے کچن سے کاروبار شروع کر کے خود کفالت کی ایک قابل تقلید مثال قائم کی ہے۔ 'کلاؤڈ کِچن' کی شروعات سے وہ اپنے ساتھ ساتھ دیگر کئی افراد کو بھی روزگار فراہم کر ہی ہے۔

سوپور کی خاتون نے ’کلاؤڈ کچن‘ سے قائم کی مثال (ای ٹی وی بھارت)

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران تابندہ نے اپنے اس سفر کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ بے روزگاری کے ایام میں زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزری تھی اور سوشل میڈیا پر وقت گھنٹوں وقت صرف کرکے ضائع کرتی تھی ۔ ان کے مطابق اسی دوران انہیں کلاؤڈ کِچن کی شروعات کا خیال آیا اور انہوں نے مختلف اقسام کے گھریلو پکوان کو تیار کرکے لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا اور اس طرح "Tabia's Cloud Kitchen"کے نام سے اپنا کاروبار قائم کیا۔

ا
تابندہ کا کہنا ہے کہ رمضان میں ان کے پکوان کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے (ای ٹی وی بھارت)

تابندہ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کے دوران بتایا کہ وہ کشمیر کے روایتی پکوانوں کے ساتھ ساتھ مختلف جدید پکوان بھی تیار کرتی ہیں۔ ان کے مطابق "یہ سبھی پکوان گھر میں ہی تیار کیے جاتے ہیں اور گاہکوں سے اس کے لیے پیشگی آرڈر لیے جاتے ہیں، جبکہ ٹفن سروس بھی فراہم کی جاتی ہے۔" ان کے مطابق ابتداء میں انہوں نے یہ کام محض شوق کی بنیاد پر ہی شروع کیا تھا، تاہم اب وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے انہیں آرڈر موصول ہو رہے ہیں جس سے ان کا شوق ایک کاروبار میں بدل گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کاروبار میں وسعت آنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ساتھ کئی افراد کو جوڑ لیا ہے جس سے انہیں بھی روزگار فراہم ہو رہا ہے۔

ا
تابندہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روزگار فراہم کر رہی ہین (ای ٹی وی بھارت)

رمضان المبارک کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متبرک ایام میں ان کے کاروبار میں مزید اضافہ ہوا ہے کیونکہ وہ "صرف تازہ اور معیاری پکوان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش" کرتی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روایتی پکوانوں حتیٰ کہ سوپور کی معروف مچھلی میں بھی وہ پریزرویٹیوز کا استعمال نہیں کرتی ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے انہوں نے فوڈ سیفٹی محکمہ سے لائسنس بھی حاصل کی ہے۔

خواتین کو اپنے ہنر کو پہچاننے اور خود کفیل بننے کی کوشش کرنے کی تلقین کرتے ہوئے تابندہ نے کہا کہ ابتدا میں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مستقل محنت کے باعث آج ان کا کاروبار کامیابی آگے بڑھ رہا ہے۔ تابندہ نے نوجوانوں خاص کر خواتین سے وقت ضائع کرنے کے بجائے کسی ہنر کو سیکھنے اور چھوٹے کاروبار یا اسٹارٹ اپ کے ذریعے روزگار حاصل کرنے کی تلقین کی۔ کیونکہ "ہر ایک شہری کے لیے سرکاری ملازمت حاصل کرنا ممکن نہیں۔"

ا
تابندہ خواتین کو وقت ضائع کرنے کے بجائے خود کا کاروبار شروع کرنے کی تلقین کر رہی ہیں (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. مگس بانی میں منفرد مقام حاصل کرنے والی کشمیری خاتون ثانیہ زہرہ، خاص رپورٹ
  2. وادی میں ٹور اینڈ ٹراول میں خواتین کی دلچسپی کا بڑھتا رجحان
Last Updated : March 10, 2026 at 2:27 PM IST

TAGGED:

CLOUD KITCHEN SERVICE KASHMIR
SOPORE WOMAN CLOUD KITCHEN
WOMEN ENTERPRENEUR KASHMIR
کشمیر خاتون کلاؤڈ کچن
KASHMIR WOMAN SOPORE WOMAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.