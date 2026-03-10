ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بے روزگاری سے خود کفالت تک: سوپور کی خاتون نے ’کلاؤڈ کچن‘ سے قائم کی مثال
سوپور کی ایک خاتون نے گھر سے ’کلاؤڈ کچن‘ شروع کر کے نہ صرف خود کفالت حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی روزگار فراہم کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 10, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 2:27 PM IST
سوپور (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے قصبہ سوپور سے تعلق رکھنے والی تابندہ نامی ایک خاتون نے گھر کے کچن سے کاروبار شروع کر کے خود کفالت کی ایک قابل تقلید مثال قائم کی ہے۔ 'کلاؤڈ کِچن' کی شروعات سے وہ اپنے ساتھ ساتھ دیگر کئی افراد کو بھی روزگار فراہم کر ہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران تابندہ نے اپنے اس سفر کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ بے روزگاری کے ایام میں زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزری تھی اور سوشل میڈیا پر وقت گھنٹوں وقت صرف کرکے ضائع کرتی تھی ۔ ان کے مطابق اسی دوران انہیں کلاؤڈ کِچن کی شروعات کا خیال آیا اور انہوں نے مختلف اقسام کے گھریلو پکوان کو تیار کرکے لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا اور اس طرح "Tabia's Cloud Kitchen"کے نام سے اپنا کاروبار قائم کیا۔
تابندہ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کے دوران بتایا کہ وہ کشمیر کے روایتی پکوانوں کے ساتھ ساتھ مختلف جدید پکوان بھی تیار کرتی ہیں۔ ان کے مطابق "یہ سبھی پکوان گھر میں ہی تیار کیے جاتے ہیں اور گاہکوں سے اس کے لیے پیشگی آرڈر لیے جاتے ہیں، جبکہ ٹفن سروس بھی فراہم کی جاتی ہے۔" ان کے مطابق ابتداء میں انہوں نے یہ کام محض شوق کی بنیاد پر ہی شروع کیا تھا، تاہم اب وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے انہیں آرڈر موصول ہو رہے ہیں جس سے ان کا شوق ایک کاروبار میں بدل گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کاروبار میں وسعت آنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ساتھ کئی افراد کو جوڑ لیا ہے جس سے انہیں بھی روزگار فراہم ہو رہا ہے۔
رمضان المبارک کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متبرک ایام میں ان کے کاروبار میں مزید اضافہ ہوا ہے کیونکہ وہ "صرف تازہ اور معیاری پکوان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش" کرتی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روایتی پکوانوں حتیٰ کہ سوپور کی معروف مچھلی میں بھی وہ پریزرویٹیوز کا استعمال نہیں کرتی ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے انہوں نے فوڈ سیفٹی محکمہ سے لائسنس بھی حاصل کی ہے۔
خواتین کو اپنے ہنر کو پہچاننے اور خود کفیل بننے کی کوشش کرنے کی تلقین کرتے ہوئے تابندہ نے کہا کہ ابتدا میں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مستقل محنت کے باعث آج ان کا کاروبار کامیابی آگے بڑھ رہا ہے۔ تابندہ نے نوجوانوں خاص کر خواتین سے وقت ضائع کرنے کے بجائے کسی ہنر کو سیکھنے اور چھوٹے کاروبار یا اسٹارٹ اپ کے ذریعے روزگار حاصل کرنے کی تلقین کی۔ کیونکہ "ہر ایک شہری کے لیے سرکاری ملازمت حاصل کرنا ممکن نہیں۔"
یہ بھی پڑھیں: