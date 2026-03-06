ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بی وی ایس سی سے آئی اے ایس تک توصیف احمد گنائی پلوامہ کے پہلے آئی اے ایس افسر بن گئے
توصیف احمد نے باوقار امتحان اپنی دوسری کوشش میں کامیابی کے ساتھ پاس کیا اور آج انکی محنت اور قربانیوں کا ثمر سامنے آیا ہے۔
Published : March 6, 2026 at 8:51 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے لیے ایک تاریخی اور قابلِ فخر لمحہ اس وقت سامنے آیا جب پُچھل، پلوامہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان توصیف احمد گنائی نے یونین پبلک سروس کمیشن (یو پی ایس سی) کے امتحان میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے آل انڈیا سطح پر 254 واں رینک حاصل کیا۔ اس نمایاں کامیابی کے ساتھ وہ ضلع پلوامہ کے پہلے نوجوان بن گئے ہیں جو انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس (أٸی اے ایس) کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔
أج یعنی جمہ کے دوپہر جب یو پی ایس سی نے سول سروسز امتحان کے نتائج کا اعلان کیا تو توصیف احمد گنائی کا نام محنت، لگن اور ثابت قدمی کی ایک روشن مثال کے طور پر سامنے آیا۔ ان کی اس کامیابی سے ضلع پلوامہ سمیت پورے جنوبی کشمیر میں خوشی اور فخر کی لہر دوڑ گئی۔
توصیف احمد گنائی نے یہ باوقار امتحان اپنی دوسری کوشش میں کامیابی کے ساتھ پاس کیا۔ انہوں نے بی وی ایس سی (بی وی ایس سی) کی تعلیم حاصل کی ہے اور اس وقت جموں ڈویژن کے ضلع پونچھ میں بطور ویٹرنری ڈاکٹر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ملازمت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم اور تیاری کا سلسلہ جاری رکھا اور بالآخر اپنی محنت کے بل بوتے پر یہ بڑی کامیابی حاصل کی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے توصیف احمد گنائی کے والد نے کہا کہ ان کے بیٹے کا خواب شروع سے ہی آئی اے ایس افسر بننا تھا اور وہ اسی مقصد کے لیے مسلسل محنت کرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ محدود مالی وسائل کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور مستقبل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا، اور آج ان کی محنت اور قربانیوں کا ثمر سامنے آیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ توصیف احمد گنائی کی کامیابی صرف ان کے خاندان کی نہیں بلکہ پورے ضلع پلوامہ کے لیے باعثِ فخر ہے۔ مقامی لوگوں، اساتذہ اور سماجی حلقوں نے بھی اس شاندار کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے توصیف احمد گنائی اور ان کے اہلِ خانہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔
توصیف احمد گنائی کی یہ کامیابی ضلع پلوامہ اور پورے جنوبی کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی تحریک اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن گئی ہے، جو یہ پیغام دیتی ہے کہ محنت، عزم اور مستقل مزاجی کے ذریعے کسی بھی بڑے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔