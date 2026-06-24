کشمیر کا ندرو، جموں کا نیلا نیلم اور لداخ کی خوبانی سمیت 32نئی مصنوعات جی آئی ٹیگ کی دوڑ میں

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کشمیر کا ندرو، جموں کا نیلا نیلم اور لداخ کی خوبانی سمیت 32نئی مصنوعات جی آئی ٹیگ کی دوڑ میں
حکام کے مطابق جموں و کشمیر سے چھبیس اور لداخ سے چھ مصنوعات جی آئی رجسٹریشن کے عمل کے مختلف مراحل میں ہیں۔
Published : June 24, 2026 at 8:48 PM IST
سرینگر: کشتواڑ کے مشہور نیلم، ڈل جھیل کی سطح پر تیرتے ہاؤس بوٹس، کشمیری پکوانوں کی جان سمجھے جانے والے نَدرو (کمل ککڑی) اور لداخ کے سرد صحرائی علاقوں کی خوبانی جلد ہی بھارت کے جغرافیائی انڈیکیشن (Geographical Indication-جی آئی) رجسٹر میں شامل ہونے والی نئی مصنوعات کی فہرست کا حصہ بن سکتی ہیں۔
جموں کشمیر اور لداخ کی انتظامیہ روایتی مصنوعات، مقامی غذائی اشیاء، دستکاری اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے 32 نئی جی آئی رجسٹریشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس اقدام سے کسانوں، ہنرمندوں اور سیاحت سے وابستہ افراد کے لیے نئے معاشی مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔
پروموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ کے محکمہ (DPIIT) کے اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر کی 26 اور لداخ کی 6 مصنوعات اس وقت جی آئی رجسٹریشن کے مختلف مراحل میں ہیں۔ منظوری ملنے کی صورت میں دونوں مرکزی زیر انتظام علاقوں کی بھارت کے جی آئی منظرنامے میں موجودگی مزید مضبوط ہوگی۔
ملک بھر میں حکومتیں اب جی آئی شناخت کو روایتی علم کے تحفظ، اصل مصنوعات کی شناخت برقرار رکھنے، برانڈنگ مضبوط بنانے اور مقامی پروڈیوسرز کو بہتر مارکیٹ فراہم کرنے کے مؤثر ذریعہ کے طور پر نظریں مرکوز کر رہی ہیں۔
کیا ہے جی آئی ٹیگ؟
جی آئی ایک ایسا نشان یا ٹیگ ہوتا ہے جو ان مصنوعات پر استعمال کیا جاتا ہے جن کی ایک مخصوص جغرافیائی شناخت ہو اور جن کی خصوصیات یا شہرت اس علاقے سے وابستہ اور منسلک ہو۔ بھارت میں ڈارجلنگ چائے، بنارسی ساڑھی اور کشمیر زعفران جی آئی مصنوعات کی نمایاں مثالیں ہیں۔
جموں کشمیر میں اس وقت 24 مصنوعات کو جی آئی ٹیگ حاصل ہے جبکہ لداخ کی 12 مصنوعات کو یہ شناخت مل چکی ہے۔ حکام کے مطابق اب توجہ ایسی کم معروف مگر ثقافتی لحاظ سے اہم مصنوعات کو تحفظ فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔
جی آئی رجسٹریشن عمل سے وابستہ ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ آئندہ دو برسوں میں جموں کشمیر اور لداخ دونوں سے بڑی تعداد میں درخواستوں میں پیش رفت متوقع ہے۔
انہوں نے کہا کہ کئی درخواستیں جانچ کے مرحلے میں ہیں جبکہ بعض ابتدائی جانچ کے مرحلے میں ہیں۔ "اگر عمل منصوبے کے مطابق آگے بڑھا تو دو درجن سے زائد مصنوعات کو موجودہ مرحلے میں جی آئی شناخت کی جانب نمایاں پیش رفت حاصل ہو سکتی ہے۔"
کشتواڑ ضلع کے پاڈر یا پڈر علاقے کا نیلا نیلم
سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والی درخواستوں میں بلو سیفائر پاڈر (کشتواڑ) ہے، جس نے ایک زمانے میں کشتواڑ کے دور افتادہ علاقے "پاڈر" کو عالمی شہرت دلائی تھی۔
یہاں پایا جانے والا نیلم اپنے گہرے نیلے رنگ اور اعلیٰ معیار کے لیے مشہور ہے، اگرچہ اس کی کان کنی کافی محدود رہی ہے تاہم ماہرین جواہرات طویل عرصے سے پاڈر کے نیلم کو دنیا کے بہترین نیلموں میں شمار کرتے ہیں۔
کشمیر ہاؤس بوٹس
ایک اور اہم درخواست کشمیر کے ہاؤس بوٹوں سے متعلق ہے۔ سرینگر کی جھیلوں خاص کر ڈل اور ولر کے پانی پر تیرتے لکڑی کی نفیس ہاؤس بوٹس ایک صدی سے زائد عرصے سے کشمیر کی سیاحت کی شناخت سمجھتے جاتے ہیں۔
یہ ہاؤس بوٹس انتہائی باریک کاریگری سے تیار کیے جاتے ہیں اور اکثر نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ سیاسی غیر یقینیت، معاشی مشکلات اور سیاحتی رجحانات میں تبدیلی کے باوجود ان کی اہمیت برقرار رہی ہے۔
ڈل جھیل کے ایک ہاؤس بوٹ مالک عمران بتکو نے کہا: "یہ ہاؤس بوٹس کشمیر کی تاریخ کا حصہ ہیں۔ فی الحال نئے ہاؤس بوٹس بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ جی آئی شناخت ان کے تحفظ میں مددگار ثابت ہوگی۔"
روایتی دستکاری
جی آئی شناخت کے لیے درج نئی درخواستوں میں کشمیر کی کئی روایتی دستکاریاں بھی شامل ہیں۔ ان میں:
- کشمیر آری اسٹیپل کڑھائی
- کشمیر کندکاری کاپر ویئر
شامل ہیں، جو اپنی نفیس اور ہاتھ کی نقش و نگاری اور باریک کاریگری کے لیے مشہور ہیں۔
جموں میں ہنرمندوں نے:
- سامبا کیلیکو پرنٹ
- جموں کی پھلکاری
کے لیے بھی جی آئی شناخت کی درخواست دی ہے۔
دور افتادہ ضلع کشتواڑ بھی جی آئی درخواستوں کا ایک اہم مرکز بن کر ابھرا ہے۔ اس ضلع سے درج درخواستوں میں شامل ہیں:
- کشتواڑ بنا کرافٹ
- کشتواڑ گبہ اینڈ بلینکٹ (کمبل)
- کشتواڑ چلغوزہ (پائن نٹس)
چلغوزہ مغربی ہمالیہ کی قیمتی جنگلاتی پیداوار میں شمار ہوتا ہے۔
زرعی مصنوعات کو بھی ترجیح
زیر غور درخواستوں میں زرعی مصنوعات کا بڑا حصہ شامل ہے۔ جموں کشمیر کا اخروٹ جی آئی شناخت کے لیے اہم امیدواروں میں شامل ہے۔ اس درخواست کا مقصد علاقے کی موزوں آب و ہوا اور روایتی کاشتکاری کو اجاگر کرنا ہے۔
اسی طرح کئی مقامی اقسام بھی تحفظ کی خواہاں ہیں، جن میں:
- کشمیری کالا زیرہ
- کشمیر امبری سیب
- کشمیر مہاراجی سیب
- جموں کشمیر ریڈ رائس
- کشمیری پران (Shallot)
- کشمیری (لمبی) مرچ
- کشمیر واٹر چیسٹنٹ
- کشمیر کاغذی بادام
- کشمیری ہاکھ (Haakh)
بھی شامل ہیں۔
وازوان کے پکوان بھی دوڑ میں: پہلی بار کشمیر کی مشہور روایتی غذائیں بھی جی آئی تحفظ کے لیے درخواست گزار بنی ہیں۔ ان میں شامل ہیں:
- طبخ ماز
- گوشتابہ
جو روایتی وازوان کے اہم اور منفرد پکوان سمجھے جاتے ہیں۔
- کشمیری پھٔر (Smoked Fish)
- کشمیر ہوگارڈ (Dried Fish)
- کشمیری ندرو (Lotus Stem)
بھی جی آئی شناخت کے امیدوار ہیں۔
گریز وادی میں پیدا ہونے والی گریز راجماش بھی اپنے منفرد ذائقے اور سخت موسمی حالات سے مطابقت کے باعث جی آئی ٹیگ کی دوڑ میں شامل ہے۔
لداخ کی مصنوعات
لداخ میں جی آئی حکمت عملی کا مرکز باغبانی اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات ہیں۔ زیر غور مصنوعات میں شامل ہیں:
- لداخ ڈرائیڈ خوبانی
- لداخ ہالمان خوبانی
- لداخ خوبانی کا تیل
- لداخ خوبانی اور خوبانی نٹ
- لداخ کارکیچو سیب
- لداخ تھرا سیب
حکام کا کہنا ہے کہ یہ درخواستیں اس پورے نظام کی نمائندگی کرتی ہیں جو صدیوں سے مقامی آبادی کی معاش کا ذریعہ رہا ہے۔
ہنرمندوں کی امیدیں
بارہمولہ کی تانبے کے برتن بنانے والی ہنرمند عصمت جان نے کہا: "ہمارا ہنر مشہور ضرور ہے، لیکن غیر یقینی آمدنی کے باعث نوجوان اس شعبے کو چھوڑ رہے ہیں۔ جی آئی ٹیگ اصلی دستکاری کے لیے بہتر منڈی فراہم کر سکتا ہے۔" سرینگر کے ڈاؤن ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے آری کڑھائی کے ہنرمند بشیر احمد نے کہا: "خریدار اکثر اصلی اور نقلی کام میں فرق نہیں کر پاتے۔ جی آئی شناخت ہماری شناخت کے تحفظ اور ہنرمندوں کو ان کی محنت کا مناسب معاوضہ دلانے میں مددگار ثابت ہوگی۔"
ماہرین کے مطابق جی آئی شناخت سے مقامی پروڈیوسرز کو بہتر قیمت، خصوصی منڈیاں اور روزگار کے نئے مواقع میسر آسکتے ہیں۔
پہلے سے جی آئی ٹیگ یافتہ جموں کشمیر کی مصنوعات
کشمیر زعفران، مشک بُدجی چاول، بھدرواہ راجماش، رام بن اناردانہ، رام بن سلائی شہد، ادھم پور کلہاڑی، کشمیر پشمینہ، کشمیر سوزنی کرافٹ، کنی شال، کشمیر پیپر ماشی، کشمیر والنٹ ووڈ کارونگ، کھٹم بند، کشمیری ہاتھ سے بنے قالین، بسوہلی پینٹنگ، راجوری چکری ووڈ کرافٹ، بسوہلی پشمینہ مصنوعات، کشمیر نمدہ، کشمیر وگگو، شکارا، گبہ، کشمیر ولو بیٹ، کشمیر چین سٹچ، کشمیر کریول، کشمیر ٹویڈ اور باسمتی۔
پہلے سے جی آئی ٹیگ یافتہ لداخ کی مصنوعات
لداخ سی بکتھورن، لداخ رکتسے کارپو خوبانی، لداخی پشمینہ اون، لداخ شنگسکوس ووڈ کارونگ، لداخ تھگما، لداخ نمبو ٹیکسٹائل، لداخ چلی ٹیکسٹائل، لداخ چلنگ میٹل ورک، لداخ لیکر پاٹری، لداخ تھنگکا پینٹنگ، پابو (لداخی جوتے) اور لداخ پشمینہ ٹیکسٹائل۔
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