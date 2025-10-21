ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈاک کی دنیا میں انقلاب: جموں میں جدید ڈیلیوری سینٹر کا آغاز
جموں میں ایک نئی پہل نے ڈاک ترسیل کو مکمل طور پر بدل دیا ہے، اب ڈاک زیادہ تیزی سے لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔
Published : October 21, 2025 at 7:27 PM IST
جموں : جموں میں محکمہ ڈاک نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے "انڈیپینڈنٹ ڈیلیوری سینٹر" (آئی ڈی سی) کا افتتاح کیا ہے، جو ڈاک اور پارسل کی ترسیل کو تیز کرے گا۔ اب ڈاکیہ سیکل کے بجائے موٹر سائیکلوں پر آپ کی دہلیز تک پہنچے گا، جس سے وقت کی بچت ہوگی۔ یہ نظام آخری میل تک ترسیل کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
چیف پوسٹ ماسٹر جنرل جے اینڈ کے سرکل، ٹی ایم سری لتا نے سنٹر کا افتتاح کرنے کے بعد ای ٹی وی بھارت کو بتایا ’یہ آئی ڈی سی جموں شہر کے لیے ایک مرکزی مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ دریائے توی کے شمالی حصے سے آنے والے تمام پارسل یہاں وصول کیے جائیں گے اور تقسیم کے لیے بھیجے جائیں گے۔ چیف پوسٹ ماسٹر جنرل، ٹی ایم سری لتھا نے بتایا کہ یہ ایک ثانوی چھانٹنے کا مرکز ہوگا۔ ڈاکیہ اب سائیکلوں کے بجائے موٹر سائیکلوں پر پارسل پہنچائیں گے۔
اس نئے نظام سے جموں شہر میں ترسیل کا عمل منظم ہوگا۔ پہلے مختلف ڈاکخانوں سے ترسیل ہوتی تھی، اب یہ ایک مرکزی نظام کے تحت ہوگی۔ جموں شہر میں دو ایسے آئی ڈی سی قائم کیے جائیں گے۔ ایک کا افتتاح ہو چکا ہے اور دوسرا جلد ہی ناروال کے علاقے میں قائم کیا جائے گا۔
جموں کے علاوہ، راجوری اور بارہمولہ میں بھی آئی ڈی سی کام کر رہے ہیں۔ اودھم پور میں بھی ایک نیا مرکز جلد ہی قائم کیا جائے گا۔ محکمہ ڈاک اب بھی گھر گھر ترسیل پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، آدھار، پاسپورٹ اور اے ٹی ایم جیسی شہری خدمات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔