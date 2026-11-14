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میڈیکل گریجویٹ سے کاروباری خاتون تک؛ کولگام کی ڈاکٹر فوزیہ نے بنایا اپنا فیشن برانڈ
والد کے انتقال کے بعد ڈاکٹر فوزیہ نے ہمت نہ ہاری اور اپنا فیشن برانڈ بنا کر خاندان کا سہارا بن گئیں۔ دیکھیں خاص رپورٹ
Published : November 14, 2026 at 8:57 AM IST
کولگام: (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام سے تعلق رکھنے والی 30 سالہ ڈاکٹر فوزیہ نے اپنی محنت، ہنر اور غیر متزلزل عزم کے ذریعے فیشن اور بوٹیک کی دنیا میں ایک منفرد شناخت قائم کی ہے۔ بیچلر آف آیورویدک میڈیسن اینڈ سرجری (بی اے ایم ایس) کی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے روایتی ملازمت اختیار کرنے کے بجائے کاروبار کی دنیا میں قدم رکھنے کو ترجیح دی، اور گھر سے محدود وسائل کے ساتھ شروع کیے گئے اپنے کام کو آج کولگام قصبے کے مرکزی علاقے میں ایک معروف بوٹیک شو روم میں تبدیل کر دیا ہے۔
ڈاکٹر فوزیہ کا آبائی تعلق ضلع کولگام کے دور افتادہ گاؤں مالون سے ہے، تاہم بعد میں ان کا خاندان کولگام قصبے میں منتقل ہو گیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کولگام ہائر سیکنڈری اسکول سے حاصل کی، جس کے بعد سرینگر کے کائٹ کوچنگ انسٹی ٹیوٹ میں ایک سال تک کوچنگ لی۔ سال 2016 میں انہوں نے بی اے ایم ایس کی ڈگری مکمل کی۔ ان کا خواب ایک ڈاکٹر بننا تھا اور انہوں نے اس خواب کو تعلیمی سطح پر پورا بھی کیا، تاہم ان کے ذہن میں ہمیشہ اپنا کاروبار قائم کرنے اور خودمختار زندگی گزارنے کی خواہش موجود رہی۔
ڈاکٹر فوزیہ کے مطابق وہ تین بہنیں ہیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ خودمختار بننے اور اپنے خاندان کی ذمہ داریاں اپنے بل بوتے پر سنبھالنے کی خواہش رکھتی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے گھر کی کفالت کرنا چاہتی تھیں بلکہ اپنی بہنوں اور دیگر نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کرنا چاہتی تھیں۔
ان کے مطابق سماج میں آج بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ لڑکیاں اپنے بل بوتے پر کچھ نہیں کر سکتیں، تاہم وہ اس سوچ کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ نوجوان لڑکیاں اپنی صلاحیتوں اور ہنر کو پہچانیں، انہیں روزگار کا ذریعہ بنائیں اور عملی طور پر ثابت کریں کہ خواتین کسی بھی شعبے میں مردوں سے کم نہیں ہیں۔
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اسی جذبے کے تحت ڈاکٹر فوزیہ نے تقریباً دس سال قبل اپنے گھر سے بوٹیک کا کام شروع کیا۔ ابتدا میں معمولی رقم اور محدود وسائل سے شروع ہونے والا یہ کاروبار وقت کے ساتھ ترقی کرتا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے نوجوانوں کو خود روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی مشن یوا (Mission YUVA) اسکیم سے بھی استفادہ کیا، جس نے ان کے کاروبار کو وسعت دینے اور اسے ایک نئی سمت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔
آج ان کا اپنا برانڈ 'جی ایم بوٹیک' کولگام قصبے میں ایک باقاعدہ شو روم کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں روایتی کشمیری دستکاری اور جدید فیشن کے امتزاج سے دیدہ زیب ملبوسات تیار کیے جاتے ہیں۔
ڈاکٹر فوزیہ کے مطابق ان کے کاروباری سفر میں مشکلات بھی آئیں۔ سال 2024 میں ان کے والد کا کینسر کے باعث انتقال ہو گیا، جس کے بعد گھر کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آ گئیں۔ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی والدہ اور دو چھوٹی بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن ان حالات کے باوجود انہوں نے اپنے حوصلے کو کمزور نہیں ہونے دیا اور کاروبار کو مزید آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔
ڈاکٹر فوزیہ صرف اپنے بوٹیک کی مالک ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی کاروبار کے ہر مرحلے میں سرگرم رہتی ہیں۔ نئے ڈیزائن تیار کرنے، مارکیٹنگ، ڈیلیوری اور دیگر تخلیقی کاموں سے لے کر نوجوان لڑکیوں کو مختلف ہنر سکھانے تک وہ تمام امور خود انجام دیتی ہیں۔
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ان کے بوٹیک میں بالخصوص پشمینہ، نیم پشمینہ اور روایتی کشمیری تلہ سوٹس پر خوبصورت ہاتھ کی کڑھائی کی جاتی ہے۔ ان کے تیار کردہ ملبوسات میں کشمیری روایتی دستکاری اور جدید فیشن کا حسین امتزاج نمایاں ہے، جسے صارفین کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔
اپنے کاروبار کے ذریعے ڈاکٹر فوزیہ نے نہ صرف خود کو معاشی طور پر خودمختار بنایا بلکہ مقامی خواتین کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں۔ اس وقت چار مقامی نوجوان لڑکیاں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، جنہیں وہ روزگار فراہم کرنے کے ساتھ مختلف نوعیت کے کاموں کی تربیت بھی دے رہی ہیں۔
جدید دور کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ نے سوشل میڈیا کو بھی اپنے کاروبار کی تشہیر کا مؤثر ذریعہ بنایا ہے۔ انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے وہ اپنے تیار کردہ ملبوسات کی تشہیر کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں وادیِ کشمیر کے مختلف علاقوں کے علاوہ صوبہ جموں سے بھی آن لائن آرڈرز موصول ہو رہے ہیں۔ اس طرح ان کا کاروبار اب کولگام تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک وسیع مارکیٹ تک پہنچ چکا ہے۔
ڈاکٹر فوزیہ وادیِ کشمیر میں منعقد ہونے والی مختلف نمائشوں میں بھی شرکت کر چکی ہیں اور ان دنوں کولگام میں جاری تین روزہ 'ویشو فیسٹیول 2026' کی نمائش میں انہوں نے اپنے جدید اور روایتی ڈیزائنوں کا تازہ کلیکشن پیش کیا ہے۔
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ضلع انتظامیہ کولگام کی جانب سے مشن یوا کے اشتراک سے منعقد کی جانے والی اس نمائش میں مقامی دستکاروں، ہنرمندوں، اسٹارٹ اپس اور نوجوان کاروباری افراد کو اپنی مصنوعات اور صلاحیتوں کو متعارف کرانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا گیا ہے۔ نمائش میں لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے اور مختلف اسٹالز پر رکھی گئی مقامی مصنوعات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
اس نمائش میں سرینگر کے علاقے حول سے تعلق رکھنے والی نوجوان کاروباری خاتون صاحبہ بزاز بھی ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ اپنے بوٹیک برانڈ 'تھریڈ ٹریلز' (Thread Trails) کے ملبوسات پیش کر رہی ہیں۔ صاحبہ کے مطابق ڈاکٹر فوزیہ کی محنت، صلاحیت اور کاروباری کامیابی سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے کام کو مزید فروغ دینے اور نئی مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ کاروباری اشتراک قائم کیا ہے۔
صاحبہ کے لیے ویشو فیسٹیول کی یہ پہلی نمائش ہے، جہاں انہیں اپنے تیار کردہ ملبوسات اور فن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ کی حوصلہ افزائی اور تعاون کی بدولت ہی وہ اس نمائش میں شرکت کر پائی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنے کاروبار کو فروغ دے رہی ہیں اور انہیں آن لائن آرڈرز موصول ہو رہے ہیں۔
صاحبہ کے مطابق ڈاکٹر فوزیہ ان کے لیے مشعلِ راہ ہیں، جن کی کامیابی اور رہنمائی سے انہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کی تحریک ملی۔ انہوں نے اس سلسلے میں ڈاکٹر فوزیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا نے نوجوان خواتین کے لیے اپنے ہنر اور کاروبار کو وسیع پیمانے پر متعارف کرانے کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔
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ڈاکٹر فوزیہ کا ماننا ہے کہ مشن یوا نے ان کے کاروبار کو آگے بڑھانے اور اسے وسعت دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے مطابق سرکاری سطح پر اس طرح کے اقدامات نوجوانوں، بالخصوص خواتین کو اپنا کاروبار شروع کرنے، اپنے ہنر کو روزگار میں تبدیل کرنے اور معاشی طور پر خودمختار بننے کے لیے حوصلہ فراہم کرتے ہیں۔
ڈاکٹر فوزیہ کی کہانی محض ایک کامیاب بوٹیک کی داستان نہیں بلکہ ایک تعلیم یافتہ خاتون کی جدوجہد، خوداعتمادی اور خودمختاری کی ایسی مثال ہے جس نے میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک مختلف راستہ اختیار کیا اور اپنی محنت سے نہ صرف اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا بلکہ دوسری خواتین کے لیے بھی روزگار کے دروازے کھولے۔
ان کا سفر جنوبی کشمیر کی ان نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک پیغام ہے جو اپنے ہنر اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر معاشی طور پر خودمختار بننا چاہتی ہیں۔ ان کی کامیابی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مناسب مواقع، رہنمائی، حوصلہ افزائی اور مستقل محنت کے ذریعے خواتین نہ صرف اپنا مستقبل سنوار سکتی ہیں بلکہ دوسری خواتین کو بھی بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔
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