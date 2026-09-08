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9طلبہ سے 175تک، گورنمنٹ اسکول پنگلینہ بنا کامیابی کی نئی مثال
پلوامہ کے گورنمنٹ مڈل اسکول پنگلینہ نے جدید سہولیات اور اساتذہ کی محنت سے لوگوں میں اعتماد بحال کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 8, 2026 at 2:54 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ کے گورنمنٹ مڈل اسکول پنگلینہ نے سرکاری اسکولوں میں معیاری اور مفت تعلیم کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ کبھی صرف 9 طلبہ سے شروع ہونے والا یہ اسکول آج 175 طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ اسکول میں جدید سہولیات کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی ذاتی کاوشیں بھی نمایاں ہیں۔ اسی کارکردگی کے اعتراف میں اسکول کے استاد توفیق علی کو یو ٹی سطح پر بہترین استاد کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔
گورنمنٹ مڈل اسکول پنگلینہ آج سرکاری شعبے میں معیاری تعلیم کی ایک روشن مثال بن کر ابھر رہا ہے۔ اسکول میں اسمارٹ کلاس رومز، جدید ترین آئی سی ٹی لیب، جدید کنڈرگارٹن اور دیگر بنیادی سہولیات موجود ہیں، جو طلبہ کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کر رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس اسکول میں کبھی صرف 9 طلبہ زیر تعلیم تھے، وہاں آج طلبہ کی تعداد بڑھ کر تقریباً 175 تک پہنچ گئی ہے۔ اسکول کے جدید کنڈرگارٹن میں قریبی علاقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 42 کم عمر بچے ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ اسکول کے قریبی دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے تقریباً 37 طلبہ بھی گورنمنٹ مڈل اسکول پنگلینہ میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو سرکاری اسکول میں عوام کے بڑھتے اعتماد کی ایک اہم مثال ہے۔ حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر میں سرکاری تعلیمی نظام کو جدید بنانے اور سرکاری اسکولوں کو نجی اداروں کے ہم پلہ لانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم گورنمنٹ مڈل اسکول پنگلینہ کے اساتذہ نے اپنی ذاتی کوششوں سے بھی اس مشن کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
اسکول کے ہیڈ ماسٹر، ڈاکٹر ضمیر عبدالرؤف اندرابی کا کہنا ہے کہ اسکول کا اصل مقصد طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہمہ جہت شخصیت سازی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کے مطابق اسکول کے اساتذہ ادارے کی جدید کاری اور ترقی کے لیے اپنی تنخواہوں سے بھی تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ طلبہ کو بہتر بنیادی ڈھانچہ اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور مستقبل میں بھی یہ کوششیں جاری رہیں گیں۔
اسکول کی مجموعی کارکردگی اور معیاری تعلیم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرنے پر اسکول کے ٹیچر توفیق علی کو حال ہی میں یو ٹی سطح کی تقریب میں بہترین استاد کے اعزاز سے نوازا گیا۔ توفیق علی کا کہنا ہے کہ اس اعزاز سے ان کے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں اور وہ طلبہ کو بہتر اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے مزید محنت کریں گے۔
توفیق علی کے مطابق حکومت کی جانب سے مفت تعلیم کو فروغ دینے اور سرکاری اسکولوں کو نجی اداروں کے ہم پلہ لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ اساتذہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔
گورنمنٹ مڈل اسکول پنگلینہ کی یہ کامیابی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ "اگر سرکاری سہولیات کے ساتھ اساتذہ محنت، لگن اور ذمہ داری کے جذبے سے کام کریں تو سرکاری اسکول بھی تعلیمی میدان میں نئی مثالیں قائم کر سکتے ہیں۔"
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