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برف باری نے وادی گریز کودل فریب بنا دیا
وادی تلایل کے بالائی علاقوں میں تقریباً 4 سے 5 انچ برف باری ہوئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 16, 2026 at 9:43 AM IST
بانڈی پورہ، گریز (اعجاز نازکی): شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں واقع وادی گریز میں برف باری ہوئی، جس سے یہ پہاڑی علاقہ مزید دلکش نظر آرہا ہے۔ برف باری نے سرحدی علاقے کے قدرتی حسن میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جہاں برف سے ڈھکے پہاڑ اور ارد گرد کے مناظر انتہائی شاندار دکھائی دے رہے ہیں۔
مقامی اطلاعات کے مطابق وادی تلایل کے بالائی علاقوں میں تقریباً 4 سے 5 انچ تازہ برف پڑی، جبکہ داور اور کنزلوان میں تقریباً 1 سے 2 انچ برف ریکارڈ کی گئی۔ تازہ برف باری کے بعد احتیاطی تدبیر کے طور پر 85 کلومیٹر طویل بانڈی پورہ-گریز روڈ پر گاڑیوں کی آمدورفت کو اگلے احکامات تک معطل کر دیا گیا ہے۔
سڑک جو وادی گریز کو باقی کشمیر سے ملانے والا واحد بڑا زمینی راستہ ہے، موسم سرما کے دوران برف باری اور خراب موسمی حالات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ سڑک کی بندش سے اس دور افتادہ سرحدی وادی تک رسائی متاثر ہوئی ہے، جہاں کے رہائشیوں کو اکثر شدید موسم اور بھاری برف باری کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
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حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس راستے پر سفر کرنے سے گریز کریں جب تک کہ اسے گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے محفوظ قرار نہ دے دیا جائے۔ موسم کی صورتحال اور متاثرہ حصوں سے برف ہٹائے جانے کے عمل کو مدنظر رکھتے ہوئے، توقع ہے کہ یہ سڑک اگلے احکامات تک بند رہے گی۔