ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری، درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ

جنوبی کشمیر کو صوبہ جموں کے کشتواڑ سے جوڑنے والے سنتھن تاپ پر چار سے پانچ انچ برف ریکارڈ کی گئی ہے۔

کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری، درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ
کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری، درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 4, 2026 at 7:24 PM IST

|

Updated : May 4, 2026 at 8:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ (دین عمران): وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں جہاں آج بعد دوپہر وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہیں پہاڑی علاقوں میں موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور ہلکی برفباری ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سنتھن ٹاپ پر تازہ برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک تقریباً چار سے پانچ انچ برف جمع ہو چکی ہے۔ وہیں مذکورہ سڑک پر برف ہٹانے کا کام آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔

کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری، درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ (ای ٹی وی بھارت)

مقامی ذرائع کے مطابق برفباری کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جبکہ درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شدید سردی اور پھسلن کے باعث انتظامیہ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مذکورہ سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ سنتھن ٹاپ جانے والی شاہراہ کو فی الحال ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور یہ پابندی اگلے احکامات تک برقرار رہے گی۔

انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور موسمی حالات بہتر ہونے تک انتظار کریں۔ ادھر، محکمہ موسمیات نے بھی آئندہ چند گھنٹوں میں مزید برفباری اور بارش کی پیشگوئی کی ہے، جس کے باعث صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

کشمیر میں ہلکی بارشوں اور برفباری کی پیشگوئی

Last Updated : May 4, 2026 at 8:00 PM IST

TAGGED:

KOKERNAG SNOWFALL
SINTHANTOP SNOW
SINTHANTOP CLOSED FOR TRAFFIC
کشمیر برفباری
KASHMIR SNOWFALL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.