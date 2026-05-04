کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری، درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ
جنوبی کشمیر کو صوبہ جموں کے کشتواڑ سے جوڑنے والے سنتھن تاپ پر چار سے پانچ انچ برف ریکارڈ کی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 4, 2026 at 7:24 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 8:00 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں جہاں آج بعد دوپہر وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہیں پہاڑی علاقوں میں موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور ہلکی برفباری ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سنتھن ٹاپ پر تازہ برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک تقریباً چار سے پانچ انچ برف جمع ہو چکی ہے۔ وہیں مذکورہ سڑک پر برف ہٹانے کا کام آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔
مقامی ذرائع کے مطابق برفباری کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے، جبکہ درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شدید سردی اور پھسلن کے باعث انتظامیہ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مذکورہ سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ سنتھن ٹاپ جانے والی شاہراہ کو فی الحال ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور یہ پابندی اگلے احکامات تک برقرار رہے گی۔
انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور موسمی حالات بہتر ہونے تک انتظار کریں۔ ادھر، محکمہ موسمیات نے بھی آئندہ چند گھنٹوں میں مزید برفباری اور بارش کی پیشگوئی کی ہے، جس کے باعث صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔
