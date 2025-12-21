ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تازہ برف باری کے چلتے سرینگر-لداخ قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند
تازہ برف پڑنے کے باعث نہ صرف موسم مزید سرد ہو گیا ہے بلکہ آمدورفت بھی متاثر ہونے لگی ہے
Published : December 21, 2025 at 12:44 PM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کی گئی پیش گوئی کے بعد ہفتے کی دیر شام وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں موسم کی پہلی نمایاں برفباری کا آغاز ہو گیا۔ برفباری کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں واضح گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔
اطلاعات کے مطابق زوجیلا پاس، بالتل، سونمرگ اور دیگر بلند پہاڑی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ اور زوجیلا پاس کو آمدو رفت کے لیے احتیاطی طور پر گاڑیوں کی نقل و حرکت کے لیے بند کیا گیا ہے۔
ان علاقوں میں تازہ برف پڑنے کے باعث نہ صرف موسم مزید سرد ہو گیا ہے بلکہ آمدورفت بھی متاثر ہونے لگی ہے۔ خاص طور پر زوجیلا پاس پر برفباری کے سبب سرینگر-لداخ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حرکت میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ چیف انجینئر بیکن نے بتایا کہ، موسم جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے ہم پھر سے سرینگر-لداخ قومی شاہراہ کو امد رفت کے قابل بنائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈرائیوروں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ موسم کی ایڈوائزری پر اپنا سفر شروع کریں۔
محکمۂ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک نیا سلسلہ خطے پر اثر انداز ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں آئندہ ایک سے دو دنوں کے دوران بالائی علاقوں میں مزید برفباری جبکہ وادی کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔
انتظامیہ نے متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ٹریفک پولیس اور دیگر ایمرجنسی سروسز کو تیار رکھا گیا ہے تاکہ برفباری کے باعث پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال سے فوری نمٹا جا سکے۔ مسافروں اور سیاحوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بالائی علاقوں کا سفر کرنے سے قبل موسم اور سڑکوں کی صورتحال سے متعلق تازہ معلومات ضرور حاصل کریں۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ برفباری سے روزمرہ زندگی متاثر ہوتی ہے، تاہم یہ برف موسمِ سرما میں آبی ذخائر کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہے اور سیاحت کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ محکمۂ موسمیات نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
یہ بھی پڑھیں: