ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے بالائی علاقوں میں تازہ برف باری
آئندہ دو دنوں کے دوران جموں و کشمیر کے مختلف مقامات پر برفباری اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
Published : October 14, 2026 at 11:40 AM IST
سری نگر: گزشتہ رات کشمیر وادی کے بالائی علاقوں بشمول دلکش گلمرگ، سونمرگ اور گریز میں تازہ برف باری ریکارڈ کی گئی، جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔
سرینگر میں قائم ہندوستانی محکمہ موسمیات کے حکام نے بتایا کہ منگل کی سہ پہر سے خطے میں ایک فعال 'ویسٹرن ڈسٹربنس' (مغربی ہواؤں کا سلسلہ) کا اثر رہا، جس کے باعث وادی میں ہلکی سے درمیانے درجے کی برف باری اور بارش ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ موسم میں تبدیلی کے نتیجے میں روزانہ کے درجہ حرارت میں کمی آئی ہے، جو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں 31 ڈگری کے آس پاس رہا تھا۔ آئندہ دو دنوں کے دوران جموں و کشمیر کے کئی مقامات پر بارش، برف باری اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
جہاں کشمیر میں بارش اور برف باری دیکھی گئی، وہیں جموں میں مطلع ابر آلود رہا اور درجہ حرارت میں کمی آئی۔ گریز وادی کے ٹلیل علاقے، شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں واقع رزدان پاس اور کپواڑہ کے سنہنا پاس میں درمیانے درجے کی برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔
ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ موسم کی تبدیلی کے باعث بانڈی پورہ،گریز شاہراہ بند کر دی گئی تھی، جبکہ سری نگر-جموں قومی شاہراہ، مغل روڈ (جو کشمیر کو پیر پنجال کے اضلاع سے ملاتی ہے) اور کپواڑہ کرناہ شاہراہیں کھلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سری نگر لیہہ روڈ رات بھر بند رہی لیکن آج اسے کھول دیا گیا ہے۔
مزید پڑھیں: کوکرناگ میں کالے ریچھ کو پکڑ کر قدرتی مسکن منتقل کیا گیا، مقامی لوگوں نے لی راحت کی سانس
محکمہ موسمیات نے 16 اکتوبر سے موسم میں بہتری کی پیش گوئی کی ہے، اگرچہ کچھ مقامات پر ہلکی بارش کا مختصر سلسلہ متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے کہا، "17 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک عام طور پر خشک موسم رہنے کا امکان ہے۔