ETV Bharat / jammu-and-kashmir

تازہ برف باری کے باعث ٹریفک کے لیے مغل روڈ بند

چلہ کلان کی آمد کے ساتھ ہی مغل روڈ کو عارضی طور پر آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔

تازہ برف باری کے باعث ٹریفک کے لیے مغل روڈ بند
تازہ برف باری کے باعث ٹریفک کے لیے مغل روڈ بند (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 21, 2025 at 11:53 AM IST

|

Updated : December 21, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

شوپیاں (شاہد ٹاک): اتوار کے روز پیر کی گلی شوپیان میں تازہ برف باری کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر مغل روڈ کو عارضی طور پر آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مغل روڈ، جو ضلع شوپیان کو راجوری اور پونچھ اضلاع سے جوڑتا ہے، پیر کی گلی کے مقام پر برف باری کے سبب ناقابلِ استعمال ہو گیا ہے۔

حکام کے مطابق تازہ برف باری کے باعث مغل روڈ پر تمام قسم کی ٹریفک کی نقل و حرکت روک دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ سڑک کی بحالی تک مغل روڈ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔

تازہ برف باری کے باعث ٹریفک کے لیے مغل روڈ بند (Etv Bharat)



ادھر پہاڑی ضلع شوپیان کے بالائی علاقوں خصوصاً پیر کی گلی میں چلہ کلان کی آمد کے ساتھ ہی برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی بارش ہورہی ہے جس کے نتیجے میں سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔

وہیں وادی کشمیر میں آج سے سخت سردیوں کے چالیس دنوں پر محیط دورانیے ’’چلہ کلان‘‘ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ چلہ کلان کو مقامی طور پر ’’شہنشاہِ زمستان‘‘ بھی کہا جاتا ہے، جو ہر سال 21 دسمبر سے شروع ہو کر 30 جنوری کی درمیانی شب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دوران شدید سردی، برف باری اور شبانہ درجۂ حرارت میں غیر معمولی گراوٹ معمول کا حصہ ہوتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں:

Last Updated : December 21, 2025 at 12:27 PM IST

TAGGED:

SNOWFALL IN PEER
CHILAI KALAN
MUGHAL ROAD CLOSED
مغل روڑ ٹریفک کے لیے بند
KASHMIR SNOWFALL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.