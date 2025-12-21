ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تازہ برف باری کے باعث ٹریفک کے لیے مغل روڈ بند
چلہ کلان کی آمد کے ساتھ ہی مغل روڈ کو عارضی طور پر آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
Published : December 21, 2025 at 11:53 AM IST|
Updated : December 21, 2025 at 12:27 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): اتوار کے روز پیر کی گلی شوپیان میں تازہ برف باری کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر مغل روڈ کو عارضی طور پر آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مغل روڈ، جو ضلع شوپیان کو راجوری اور پونچھ اضلاع سے جوڑتا ہے، پیر کی گلی کے مقام پر برف باری کے سبب ناقابلِ استعمال ہو گیا ہے۔
حکام کے مطابق تازہ برف باری کے باعث مغل روڈ پر تمام قسم کی ٹریفک کی نقل و حرکت روک دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ سڑک کی بحالی تک مغل روڈ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔
ادھر پہاڑی ضلع شوپیان کے بالائی علاقوں خصوصاً پیر کی گلی میں چلہ کلان کی آمد کے ساتھ ہی برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی بارش ہورہی ہے جس کے نتیجے میں سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔
وہیں وادی کشمیر میں آج سے سخت سردیوں کے چالیس دنوں پر محیط دورانیے ’’چلہ کلان‘‘ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ چلہ کلان کو مقامی طور پر ’’شہنشاہِ زمستان‘‘ بھی کہا جاتا ہے، جو ہر سال 21 دسمبر سے شروع ہو کر 30 جنوری کی درمیانی شب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس دوران شدید سردی، برف باری اور شبانہ درجۂ حرارت میں غیر معمولی گراوٹ معمول کا حصہ ہوتی ہے۔
