وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں تازہ برفباری، کاشتکاروں میں خوشی، مغل روڈ پر برف ہٹانے کا کام عارضی طور پر معطل
محکمہ موسمیات پیش گوئی کے عین مطابق آج کئی علاقوں میں برفباری ہوئی، جس سے کسان کافی خوش ہیں۔
Published : February 3, 2026 at 5:53 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): وادی کشمیر کے متعدد علاقوں میں آج ایک بار پھر تازہ برفباری ریکارڈ کی گئی، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی پیش گوئی کی گئی تھی کہ وادی کشمیر میں دوبارہ برفباری کا امکان ہے، اور اسی پیش گوئی کے عین مطابق آج کئی علاقوں میں برفباری ہوئی، جن میں پہاڑی ضلع شوپیاں بھی شامل ہے۔
خبر تحریر کیے جانے تک ضلع شوپیاں کے مختلف علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری تھا۔ تازہ برفباری کے باعث جہاں عام زندگی متاثر ہوئی ہے، وہیں ضلع کے کاشتکار کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ برفباری آنے والے وقت میں سیب اور دیگر باغبانی فصلوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی، کیونکہ برف نمی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل پانی کی فراہمی میں بھی مدد دیتی ہے۔
دوسری جانب تاریخی مغل روڈ، جو وادی کشمیر کو صوبہ جموں کے اضلاع پونچھ اور راجوری سے جوڑنے والا ایک اہم متبادل راستہ ہے، پر بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) کی جانب سے برف ہٹانے کا کام جاری تھا۔ تاہم تازہ برفباری کے باعث فی الحال اس روڈ پر برف صاف کرنے کا عمل روک دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق موسم سازگار ہوتے ہی مغل روڈ پر دوبارہ برف ہٹانے کا کام شروع کیا جائے گا۔
تازہ برفباری کی وجہ سے مغل روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت کی بحالی میں مزید وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ اس روڈ پر پیر کی گلی کے علاقے میں پہلے ہی تقریباً سات فٹ برف جمع ہے، جسے صاف کیا جا رہا تھا۔ تاہم نئی برفباری کے بعد اس عمل میں مزید تاخیر کا امکان ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ وادی کشمیر کے عوام میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مغل روڈ کو جلد از جلد ٹریفک کے لیے قابلِ استعمال بنایا جائے گا، لیکن موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر اب اس میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔
