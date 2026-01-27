ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تازہ برفباری کے بعد سرینگر ہوائی اڈے سے آٹھ پروازیں منسوخ، شاہراہیں بند
سرینگر ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر نے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ اپ ڈیٹس اور متبادل انتظامات کیلئے اپنی متعلقہ ایئر لائنز سے رابطے میں رہیں۔
Published : January 27, 2026 at 9:17 AM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں درمیانے سے بھاری درجے کی تازہ برفباری کے بعد سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے سے آٹھ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ حکام نے اس بات کی جانکاری دی۔
سرینگر ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر جاوید انجم نے کہا کہ موسم کی خراب صورت حال اور سرینگر ایئرپورٹ پر مسلسل برف باری کے پیش نظر ایئر لائنز نے آج کے لیے کچھ پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ تازہ ترین اپ ڈیٹس اور متبادل انتظامات کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائنز سے رابطے میں رہیں۔
تازہ برفباری نے معمول کے نقل و حمل کو درہم برہم کر دیا ہے کیونکہ حکام نے سرینگر جموں قومی شاہراہ اور دیگر بین ضلع شاہراہوں کو بھی بند کر دیا ہے۔
ٹریفک پولیس کے ترجمان کے مطابق، جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) کولگام ضلع کے قاضی گنڈ میں نویگ ٹنل اور اس کے آس پاس تازہ برف باری کی وجہ سے بند ہے۔
ترجمان نے کہا کہ جموں سے سرینگر اور سرینگر سے جموں کسی بھی گاڑی کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ مغل روڈ جو کشمیر کو پیر پنجال اضلاع پونچھ اور راجوری، سری نگر-لداخ سے جوڑتی ہے، وہ بھی بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک اور سنتھن روڈ جو کشمیر کو ضلع کشتواڑ سے ملاتی ہے پہلے سے ہی بند ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ "لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان اس وقت تک سفر نہ کریں جب تک کہ سڑکیں مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتیں اور ٹریفک کے لیے محفوظ نہیں قرار دے دی جاتیں۔"
وادی کشمیر میں اس وقت جاری موسم سرما کی برف باری کا دوسرا سلسلہ جاری ہے۔ سرینگر میں ہندوستانی محکمہ موسمیات نے وادی میں اعتدال سے بھاری برف باری کی پیش گوئی کی ہے کیونکہ تازہ مغربی ڈسٹربنس نے ہمالیہ میں موسمی نظام کو متاثر کیا ہے۔
