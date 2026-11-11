رازدان پاس اور تلیل وادی کے بالائی علاقوں میں تازہ برف باری، درجۂ حرارت میں نمایاں کمی، سیاحوں کو گریز چھوڑنے کی ہدایت

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رازدان پاس اور تلیل وادی کے بالائی علاقوں میں تازہ برف باری، درجۂ حرارت میں نمایاں کمی، سیاحوں کو گریز چھوڑنے کی ہدایت
پہاڑی چوٹیوں پر برف کی سفید چادر بچھ جانے سے وادی کا قدرتی حسن مزید نکھر آیا، سڑکوں پر پھسلن سے آمدورفت متاثر ہوئی ہے۔
Published : November 11, 2026 at 1:51 PM IST
بانڈی پورہ، جموں و کشمیر (اعجاز نازکی): شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع بانڈی پورہ میں بدھ کے روز موسم نے اچانک کروٹ لی، جہاں گریز وادی کو ضلعی ہیڈکوارٹر بانڈی پورہ سے جوڑنے والے اہم اور بلند ترین پہاڑی درے 'رازدان پاس' کے ساتھ ساتھ تلیل وادی کے دیگر بالائی علاقوں میں موسم کی تازہ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ بلند و بالا پہاڑی چوٹیوں پر برف کی سفید چادر بچھ جانے سے وادی کا قدرتی حسن مزید نکھر آیا ہے، تاہم سڑکوں پر پھسلن پیدا ہونے سے آمدورفت متاثر ہونے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔
اس تازہ برف باری اور بالائی علاقوں میں چلنے والی یخ بستہ ہواؤں کے نتیجے میں پورے خطے کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے اور سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ موسمیاتی ماہرین اور مقامی باشندوں کے مطابق، ان پہاڑی علاقوں میں اس برف باری کے ساتھ ہی موسمِ سرما (سردیوں) کی باقاعدہ آمد کا آغاز ہو گیا ہے، جس نے لوگوں کو گرم ملبوسات اور سردیوں سے بچاؤ کے دیگر انتظامات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ موسمی صورتحال، متاثرہ علاقوں اور انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری کی تفصیلی رپورٹ درج ذیل ہے۔
برف باری سے متاثرہ بالائی علاقے
مقامی ذرائع اور موسمیاتی رپورٹس کے مطابق بدھ کی صبح سے ہی رازدان پاس، کلشے، چاک والی، کابل گلی اور تلیل وادی کے دیگر متعدد بلند و بالا مقامات پر برف باری کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہاڑی چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے، جس کے باعث نہ صرف پارہ نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا ہے بلکہ میدانی علاقوں میں بھی سرد ہوائیں چلنے لگی ہیں۔
سیاحوں کے لیے ضلعی انتظامیہ کی ایڈوائزری
دریں اثناء، ضلعی انتظامیہ بانڈی پورہ نے محکمۂ موسمیات (MeT) کی پیشگوئی کے پیشِ نظر سیاحوں کو پہلے ہی 11 نومبر سے قبل گریز وادی چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ محکمۂ موسمیات نے کشمیر کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں درمیانی سے شدید برف باری کی پیشگوئی کی تھی۔
یہ ایڈوائزری خراب موسمی حالات اور سڑکوں پر پھسلن کے خدشے کے پیشِ نظر جاری کی گئی تھی۔
انتظامیہ کا مقصد سیاحوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا اور انہیں برف باری کے باعث راستے بند ہونے کی کسی بھی ممکنہ دشواری یا پھنسنے سے بچانا ہے۔
بانڈی پورہ-گریز روڈ کی بندش اور مقامی آبادی کے مسائل
واضح رہے کہ موسمِ سرما کے دوران تقریباً 85 کلومیٹر طویل بانڈی پورہ-گریز شاہراہ پر رازدان پاس کے مقام پر بھاری برف جمع ہو جاتی ہے۔ برف باری کی وجہ سے یہ سڑک بند ہونے کے باعث گریز وادی ہر سال کئی مہینوں تک کشمیر کے باقی حصوں اور ملک سے زمینی طور پر کٹی رہتی ہے۔
سڑک کی بندش سے نہ صرف گاڑیوں کی آمدورفت معطل ہو جاتی ہے بلکہ اشیائے خوردونوش کی ترسیل اور معمولاتِ زندگی بھی شدید متاثر ہوتے ہیں۔ آج ہونے والی اس تازہ برف باری نے ایک بار پھر اس دور دراز اور سرحدی وادی کے رہائشیوں کو درپیش سردیوں کے کٹھن حالات اور مشکلات کی یاد تازہ کر دی ہے۔