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مشہور سیاحتی مقام گلمرگ کے افروٹ چوٹی میں تازہ برف باری نے سیاحوں کے چہروں پر مسکان لائی
سیاحوں نے کہاکہ گلمرگ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اگر افروٹ چھوٹی کی بات کی جائے تو یہاں کا نظارہ بہت شاندار ہے۔
Published : October 15, 2026 at 7:22 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات) وادی کشمیر میں اچانک سے موسسم بدلنے کی وجی سے بالائی علاقوں میں برفباری دیکھنے کو ملی اور میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ رہا اور ایسے میں سیاحتی مقام گلمرگ کے افروٹ چوٹی پر تازہ برفباری سے سیاحوں کو کافی خوشی ہوئی۔ سیاح تازہ برف باری سے لطف اندوز ہوتے نظر آئے اور برف سے ڈھکے مناظر کے درمیان خوبصورت لمحات کو اپنے کیمروں میں قید کرتے ہوئے نظر آئے۔
اس دوران انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ ہم کو امید نہیں تھی کہ ہم کو برف اتنی جلدی دیکھنے کو ملی گئ کیونکہ کچھ دن پہلے یہاں پر کافی دوپ تھی اور اب اچانک سے موسم بدل گیا اور یہاں پر برف باری ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر جنت ہے اور زندگی میں ہر ایک انسان کو کشمیر انا چاہیے اور خاص تور پر گلمرگ کی حسین وادیوں سے لطف اندوز ہوکر ہم کو کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ گلمرگ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور ہم اگر ہم افروٹ چھوٹی کی بات کرے تو یہاں کا نظارہ الگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گنڈولا ہے اس میں سوارا کرے بھی ہم کو کافی اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ اس گلمرگ میں سب کو انا چاہیے کیونکہ سال کے اس وقت یہاں پر کافی زیادہ ٹھنڈی ہے اور ہم۔نے زندگی میں اتنی ٹھنڈ کبھی نہیں دیکھی ہے اور یہاں پر برف ہونے کی وجہ سے اس وقت کافی لوگ خوشی سے جوم رہے ہے۔
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واضح رہے کہ گلمرگ میں موسم سرما کے ساتھ ساتھ موسم بہار میں لگاتار ملک ہندوستان کے علاوہ بیرونی ممالک سے سیاح لوگ لطف اندوز ہوتے ہے اور امسال بھی امید ہے کہ آنے والے وقت میں اور سیاح اس وادی کا روخ کرے گے اور اس کے علاوہ اگر انتظامیہ اور حکام کی بات کرے تو جب گلمرگ میں برف باری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی سرمائی کھیلوں کا بھی سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس سے جو مقامی لوگ ہے ان کا روزگار بھی چلتا ہے۔