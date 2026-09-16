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تازہ JKAS بھرتی ’امتیازی نظام‘ ہے، سجاد لون کی عمر عبداللہ پر تنقید
کُل 55 نئی تقرریوں میں کشمیر سے صرف 10 امیدوار ہونے پر سجاد لون نے ریزرویشن پالیسی اور علاقائی نمائندگی پر سوال اٹھائے۔
Published : September 16, 2026 at 3:37 PM IST
سرینگر: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے جموں و کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس (JKAS) اور جموں و کشمیر اکاؤنٹس (گیزیٹڈ) سروس کے 55 نئے منتخب امیدواروں کو تقرری نامے سونپنے کے ایک روز بعد رکن اسمبلی سجاد غنی لون نے اس تقریب کی قیادت کرنے پر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔
عمر عبداللہ نے تقرری کے یہ احکامات گزشتہ روز سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران تقسیم کیے، جس میں ان کی کابینہ کے وزیر جاوید احمد ڈار، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور دیگر افسران موجود تھے۔ 55 نئے مقرر کیے گئے افسران میں JKAS کے 28 جونیئر اسکیل افسران اور جموں و کشمیر اکاؤنٹس (گیزیٹڈ) سروس کے 27 اکاؤنٹس افسران شامل ہیں۔
پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور ہندوارہ سے رکن اسمبلی سجاد غنی لون نے کہا کہ منتخب کیے گئے 55 JKAS اور جموں و کشمیر اکاؤنٹس (گیزیٹڈ) افسران میں سے صرف 10 کشمیر وادی سے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 56 فیصد آبادی کے تناسب کے مقابلے میں کشمیر کے لوگوں کو صرف 18 فیصد ملازمتیں ملی ہیں۔
لون نے کہا: "اتفاق سے تقرری کے احکامات خود وزیر اعلیٰ صاحب نے دیے۔ بہتر ہوتا کہ وہ اس سے دور رہتے۔ یہ ریکروٹمنٹ اپارتھائیڈ ہے اور وادی کشمیر کے باشندوں کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔ یہ وادی کے لوگوں کو بااختیار ہونے سے روکنے اور انہیں حاشیے پر دھکیلنے کی ایک حکمت عملی ہے۔"
Out of 55 JKAS and J&K Accounts( Gazetted), officers selected, only 10 are from Kashmir valley.— Sajad Lone (@sajadlone) September 16, 2026
So against a population ratio of 56%, inhabitants of Kashmir have got 18% of the jobs.
Incidentally appointment orders were given by CM sahib. Ideally he should have kept away.…
لون نے ان تازہ تقرریوں کو 2024 کی ریزرویشن پالیسی کے ساتھ جوڑا، جس میں لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت والی انتظامیہ نے 2002 کے کوٹہ قوانین میں ترمیم کے بعد تبدیلیاں کی تھیں۔ 2024 میں ترمیم شدہ پالیسی کے تحت پہاڑی آبادی کو شیڈولڈ کیٹیگری کے طور پر 10 فیصد کوٹہ دیا گیا تھا، جبکہ 15 سے زیادہ دیگر ذاتوں کو بھی شیڈولڈ کاسٹ، اَدر بیکوارڈ کاسٹ (OBC) کوٹے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔"
سجاد لون نے کہا: "میں شروع سے کہتا آیا ہوں کہ ریزرویشن جموں بمقابلہ کشمیر کا مسئلہ ہے، جس کی بنیاد وادی کے لوگوں کو نسلی بنیاد پر کمزور کرنا ہے۔“ انہوں نے کہا کہ کشمیر خطے کی 56 فیصد آبادی کے مقابلے میں 18 فیصد بھرتی کا یہ تناسب اس وقت بھی تبدیل نہیں ہوگا، اگر منتخب حکومت کی جانب سے مرکزی حکومت کو بھیجی گئی فائل منظور ہو جاتی ہے۔ ان کے مطابق، زیادہ سے زیادہ یہ تناسب 19 فیصد تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ آبادی کا تناسب 56 فیصد ہے۔
اسٹوڈنٹ کارکن ساحل پرے نے کہا کہ جونیئر اسکیل JKAS کی 28 تقرریوں میں سے صرف 4 امیدوار کشمیر ڈویژن سے ہیں، جو مجموعی تعداد کا 14.3 فیصد بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان چار میں سے دو جنرل کیٹیگری یعنی اوپن میرٹ سے ہیں۔ ساحل پرے نے کہا: ”یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں۔ ہر نشست کے پیچھے ایک نوجوان ہے جس نے تعلیم حاصل کی، مقابلہ کیا، انتظار کیا اور لوگوں کی خدمت کرنے کا خواب دیکھا۔"
نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے پرے نے کہا کہ "حکمران جماعت نے کشمیر میں ووٹ مانگے، لیکن جب مواقع اور نمائندگی کی بات آتی ہے تو ”کشمیری بار بار خود کو پیچھے، جان بوجھ کر نظرانداز اور اپنے ہی رہنماؤں کے ہاتھوں دھوکہ کھائے ہوئے کیوں محسوس کر رہے ہیں!"
ریزرویشن پالیسی طلبہ اور سرکاری ملازمتوں کے امیدواروں کے لیے ایک بڑا متنازع مسئلہ بن چکی ہے۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر میں احتجاج شروع ہونے کی یہ پہلی بڑی وجہ بنی تھی۔
20 دسمبر 2024 کو عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت کے حلف اٹھانے کے دو ماہ بعد ناراض رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے سینکڑوں طلبہ اور نوجوانوں کے ساتھ سرینگر کے گپکار میں وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا تھا اور متنازع ریزرویشن پالیسی پر نظرثانی کا مطالبہ کیا تھا۔
اس احتجاج کے بعد حکومت نے کوٹہ پالیسی کو معقول بنانے کے لیے کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ تیار کی، جسے لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے وزارت داخلہ کو بھیجا گیا۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ رپورٹ کچھ سوالات کے ساتھ واپس بھیجی گئی، جن کا حکومت نے جواب دیا اور نومبر گزشتہ سال اسے دوبارہ لیفٹیننٹ گورنر کو پیش کیا گیا۔ 14 اگست کو عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ حکومت کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ انہوں نے ریزرویشن کے معاملے پر جموں و کشمیر میں جن زیڈ طرز کے احتجاج کا انتباہ بھی دیا تھا۔
55 JKAS & J&K Accounts (Gazetted) appointments, but only 10 are from Kashmir Valley—18%, despite the Valley comprising around 60% of J&K’s population.— Muntazir Mehdi (@Agasyedmuntazir) September 16, 2026
This demands scrutiny of representation, fairness and the current recruitment framework. I will raise it in the Assembly.…
ایم ایل اے منتظر مہدی نے بھی کی تنقید
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی منتظر مہدی نے بھی ریکروٹمنٹ پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا:"جے کے اے ایس اور جے اینڈ کے اکاؤنٹس (گزٹیڈ) سروس کے 55 تقرری احکامات جاری کیے گئے ہیں، لیکن ان میں صرف 10 امیدوار کشمیر وادی سے ہیں، جو 18 فیصد بنتے ہیں، جبکہ جموں و کشمیر کی آبادی میں وادی کا حصہ تقریباً 60 فیصد ہے۔"
انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں نمائندگی، انصاف اور موجودہ بھرتی نظام کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ معاملہ اسمبلی میں اٹھاؤں گا۔ کشمیر کے نوجوانوں کو برابر مواقع ملنے چاہئیں، محض نمائندگی کے نام پر چند نشستیں نہیں۔
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