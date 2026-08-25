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جموں کشمیر حکومت کے لیے نیا چیلنج: بجلی کی قیمت میں 6.83 فیصد اضافہ
اپنی پارٹی نے بھی سرینگر کے پریس انکلیو میں احتجاج کیا۔ انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا "عمر تیری سرکار میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے"۔
Published : August 25, 2026 at 9:51 AM IST
سرینگر، جموں کشمیر (معظم محمد): جموں کشمیر میں بجلی ٹیرف میں اضافے کے باعث علاقے کے صارفین پر اضافی بوجھ پڑنے سے جے کے حکومت کے سامنے نیا سیاسی چیلنج کھڑا ہو گیا ہے۔ جوائنٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن (JERC) نے یکم ستمبر سے جموں کشمیر میں 6.83 فیصد ٹیرف (شرحوں) میں اضافے کو منظوری دے دی۔ کمیشن نے پچھلے ہفتے یہ اضافہ منظور کیا تھا اور اس نے علاقے کے مختلف زمروں کے صارفین کے لیے حدود (سلیب) طے کیے ہیں۔
گھریلو صارفین کے لیے توانائی کی شرح 200 یونٹ (ساٹھ) تک 2.45 روپے فی یونٹ مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد 200 یونٹس سے زائد پر 4.20 روپے فی یونٹ ہے اور 400 یونٹس سے زائد پر 4.60 روپے فی یونٹ ہوگا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 یونٹس کی کھپت فی الحال 460 روپے کے مقابلے میں اب 490 روپے تک ہوگی، یعنی 30 روپے کا اضافه۔ اسی طرح تجارتی صارفین کے لیے ماہانہ 200 یونٹ تک کی قیمت 3.75 روپے فی یونٹ ہوگا... یہ 200 یونٹ تک 3.75 ریپر فی یونٹ اور 200 یونٹن سے زائد کے لیے 5.70 روپے فی یونٹ ہے۔
مہنگائی زیادہ اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا
جے ای آر سی (JERC) کو موجودہ ٹیرف ڈھانچے کے تحت 2,922.85 کروڑ روپے کا خسارہ (فرق) ملا۔ اس میں سے 2,420.78 کروڑ روپے سرکاری سبسڈی اور گرانٹ ان ایڈ کے ذریعے پورے کیے جانے ہیں، جس کے بعد تقریباً 502 کروڑ روپے کا فرق بچ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے، تاہم، بجلی کے نرخوں میں اضافے کا دفاع کیا اور اسے غریبوں کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کے حکومتی وعدے سے الگ قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "جو لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی حکومت میں تھے۔ ان کی حکومت کے دوران، انہوں نے ٹیرف میں 14 فیصد سے زیادہ کا اضافہ کیا تھا۔ چار سال پہلے، بجلی کے نرخوں میں 15 فیصد اضافہ دیکھا گیا تھا لیکن بی جے پی خاموش رہی۔ ہم نے چار سال بعد صرف 6 فیصد اضافہ نافذ کیا ہے۔ مہنگائی زیادہ ہے اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے نرخوں میں جتنا ممکن ہو سکے کم اضافہ کیا۔ ہم بجلی کے نرخوں میں اضافے کا جشن نہیں منا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک مجبوری تھی۔ جیسے ہی ہم بجلی کے نقصانات کو پورا کر لیں گے، ہمیں بجلی کے نرخ بڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"
پی ڈی پی کی سابق وزیر آسیہ نقاش نے کیا کہا؟
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (PDP) اور اپنی پارٹی جیسی سیاسی جماعتیں اس اضافے کے لیے نیشنل کانفرنس حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں۔ پی ڈی پی کی سابق وزیر آسیہ نقاش نے کہا کہ وہ صارفین کے لیے ایمنسٹی (سہولت) اور مفت بجلی کے یونٹوں کی توقع کر رہے تھے۔
انہوں نے سرینگر کے پولو ویو میں پارٹی ہیڈکوارٹر کے باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے کہا، "لیکن انہوں نے 6.83 فیصد اضافے کا جھٹکا دے دیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ عمر عبداللہ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ لوگ سڑکوں پر آئیں۔ وادی میں بجلی ایک جذباتی مسئلہ ہے اور یہ اضافہ ایک بڑے جھٹکے کے طور پر آیا ہے۔"
عمر تیری سرکار میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے: اپنی پارٹی
پی ڈی پی رہنما نے صارفین پر اضافی اضافے کا بوجھ ڈالنے پر حکومت پر سوال اٹھایا اور نیشنل کانفرنس (NC) کو 2024 کے اسمبلی انتخابات سے قبل صارفین کو 200 یونٹ مفت بجلی دینے کے اس کے انتخابی منشور کی یاد دلائی۔
"بجلی کی کٹوتی (لوڈ شیڈنگ) میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور اس کے باوجود بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے،" انہوں نے کہا اور اس اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح، جموں و کشمیر اپنی پارٹی نے بھی سرینگر کے پریس انکلیو میں احتجاج کیا۔ انہوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا "عمر تیری سرکار میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے"۔
وادی میں پورے ملک کے مقابلے سب سے کم ٹیرف
اپنی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اشرف میر نے کہا، "نیشنل کانفرنس (NC) حکومت نے اسمارٹ میٹر ہٹانے اور 200 یونٹ مفت بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن انہوں نے ٹیرف بڑھا دیا۔" انہوں نے یونین ٹریٹری (یو ٹی) میں قومی اوسط سے زیادہ بے روزگاری کی بلند شرح کی طرف اشارہ کیا۔ میر نے سوال کیا، "خطے میں کاروبار اور روزگار کے مواقع ختم ہو چکے ہیں۔ حکومت نے روزگار یا مفت بجلی فراہم کرنے کا اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ایسے میں صارفین بل کیسے ادا کر سکتے ہیں؟"
تاہم، برسراقتدار نیشنل کانفرنس نے بجلی کے نرخوں میں اضافے کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جموں و کشمیر میں پورے ملک کے مقابلے میں سب سے کم ٹیرف ہے۔
پنجاب گھریلو کیٹیگری کے ٹیرف میں سب سے اوپر
نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے دارالحکومت دہلی سمیت چار شمالی ریاستوں کے ساتھ موازنہ کرنے والا ایک چارٹ دکھایا۔ اس چارٹ کے مطابق، پنجاب گھریلو کیٹیگری کے ٹیرف میں سب سے اوپر ہے جہاں صارفین سے 6.07 روپے فی یونٹ چارج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دہلی (5.8 روپے)، ہماچل پردیش اور ہریانہ (5.35 روپے فی یونٹ) کا نمبر آتا ہے۔
انہوں نے کہا، "یہ الجھن پیدا کی جا رہی ہے کہ ٹیرف میں بار بار اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آخری بار ٹیرف کا جائزہ 2023 میں لیا گیا تھا۔ ٹیرف کو جے ای آر سی (JERC) ریگولیٹ کرتی ہے۔ 2019 سے ایس ای آر سی (SERC) کے خاتمے کے بعد جے ای آر سی میں ریاستی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔" ڈار نے واضح کیا کہ یہ ٹیرف مرکزی حکومت کی طرف سے بڑھایا گیا ہے اور جموں و کشمیر حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔