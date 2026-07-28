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امرناتھ یاترا 2026: تین ہزار انتیس یاتریوں پر مشتمل 21 واں جتھہ جموں سے بالتل کے لیے روانہ
اب تک چار لاکھ سےزائد یاتریوں کا ہندسہ عبور ہو چکا ہے اورمزید یاتریوں کے گپھا کی طرف بڑھنے کے ساتھ، تعداد مزید بڑھے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 28, 2026 at 10:32 AM IST
جموں (عامر تانترے): تین ہزار انتیس امرناتھ یاتریوں پر مشتمل جتھہ جموں سے بالتل کے لیے آج صبح کے وقت روانہ ہوا اور جتھہ فی الحال وادی کشمیر کی طرف بڑھ رہا ہے۔
21ویں جتھے نے جموں سے اپنا سفر صبح 2:30 بجے شروع کیا اور صبح 5:30 بجے ادھم پور کو عبور کیا۔
یاتریوں کے قافلے میں 151 گاڑیاں ہیں جن میں 57 بسیں، 30 درمیانی موٹر گاڑیاں، 58 ہلکی موٹر گاڑیاں اور چھ دو پہیہ گاڑیاں ہیں۔
حکام نے بتایا کہ 3,029 یاتریوں میں 2,310 مرد، 590 خواتین، 14 بچے، 45 سادھو، 40 سادھویاں اور 30 غیر ملکی مرد یاتری شامل ہیں۔
"یاتریوں کا تازہ جتھہ بالتل کے راستے کے لیے روانہ کیا گیا اور مینٹننس ورک کی وجہ سے کوئی بھی یاتری روایتی پہلگام کے راستے سے نہیں جائے گا۔
پہلے ہی، سالانہ امرناتھ یاترا کل 4.22 لاکھ کا ہندسہ عبور کر چکی ہے اور مزید یاتریوں کے گپھا کی طرف بڑھنے کے ساتھ، یہ تعداد مزید بڑھے گی۔ یہ یاترا تین جولائی کو شروع ہوئی اور 28 اگست تک چلے گی۔
دریں اثناء جموں سرینگر قومی شاہراہ (این ایچ 44) پر پیر کے روز بڑے پیمانے پر ٹریفک جام دیکھنے میں آیا اور دیر رات تک سینکڑوں گاڑیاں چنانی اور ادھم پور کے درمیان ادھم پور کے دیول علاقے میں سنگل لین سڑک کی وجہ سے پھنسی ہوئی تھیں جہاں اتوار کی شام مٹی کے تودے گرنے سے سڑک بند ہوگئی تھی۔
نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) جائے وقوع سے ملبہ ہٹا رہی ہے اور کلیئرنس کا کام جاری ہونے کی وجہ سے سڑک تنگ ہے اور ٹریفک آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔
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