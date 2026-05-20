درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ہی جموں میں بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتیوں نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا
بغیر کسی پیشگی اطلاع کے بجلی کی کٹوتی بڑھنے سے لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے اور محکمہ سے اس کی وجہ پوچھی ہے۔
Published : May 20, 2026 at 7:37 PM IST
جموں:(عامر تانترے) جموں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس کو عبور کر گیا ہے اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے جموں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں کی عوام کو بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتیوں کا سامنا ہے۔
بجلی کی یہ کٹوتی کسی مخصوص علاقے تک محدود نہیں ہے بلکہ جموں شہر، اس کے مضافات اور مختلف اضلاع کے ہر کونے میں ہو رہی ہے۔مزید برآں یہ کٹوتیاں دن اور رات دونوں وقت میں ہوتی ہیں۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے جموں کے سنجوان علاقے کے رہائشی سجاد حسین نے کہا کہ جموں پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن (جے پی ڈی سی ایل) کی طرف سے بجلی کی کٹوتی کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہے اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ یہ کب تک جاری رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج صبح ہی صبح 4 بجے کے قریب بجلی کٹ گئی اور 10 بجے واپس آئی، "ہمارے بچے سوچتے رہے کہ بجلی کب آئے گی تاکہ وہ ٹھیک سے سو سکیں۔"
روپ نگر علاقے کے ایک اور رہائشی نند کشور کھجوریا نے کہا کہ جے پی ڈی سی ایل کو گرمیوں کے دوران جموں کے تمام علاقوں میں بلاتعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔ گرمیوں میں زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے ہمیں زیادہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں بجلی کی غیر مقررہ کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھجوریا نے کہا کہ حکومت کو جموں اور ان تمام اضلاع میں جہاں درجہ حرارت زیادہ ہے میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے۔
بجلی کی بندش کا مسئلہ جموں کے میدانی علاقوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ وادی چناب کے لوگ بھی بجلی کی بندش پر اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وادی چناب ایک ایسا خطہ ہے جہاں بھارتی حکومت اور جموں و کشمیر انتظامیہ بجلی پیدا کرتی ہے، کروڑوں روپے کماتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں یہاں کے لوگوں کو نہ تو سردیوں میں بجلی ملتی ہے نہ گرمیوں میں مل پاتی ہے۔
وادی چناب کے مکین کئی بار اس مسئلے کو انتظامیہ کے سامنے پیش کر چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
ٹریڈرس ایسوسی ایشن ڈوڈہ کے صدر معراج بانڈے نے کہا کہ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے بجلی کی کٹوتی، بھاری بلوں اور ملازمین کے ناروا سلوک کی وجہ سے محکمہ پاور ڈیولپمنٹ اس وقت سب سے برا محکمہ ہے۔
ڈوڈہ کے ایک اور رہائشی مدثر بشیر نے کہا دریائے چناب پر بجلی کے کتنے منصوبے ہیں اور یہ منصوبے کتنی بجلی پیدا کرتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں تمام وسائل ہونے کے باوجود ہمیں بجلی فراہم نہیں کی جا رہی، اس کے بجائے لوگوں کو بھاری بل بھیجے جا رہے ہیں۔"
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، جے پی ڈی سی ایل کے چیف انجینئر ارشد حسین ریشی نے کہا کہ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، یہ دو مہینے مانسون کے آنے تک بجلی کی فراہمی کے لیے اہم ہوں گے۔ انہوں نے کہا پیک آورز کے دوران، ہمارا لوڈ 1550 سے 1560 میگاواٹ تک پہنچ جاتا ہے، اور اوسطاً پورے جموں کے علاقے کو تقریباً 1300 میگاواٹ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تک بجلی کی کٹوتی کا تعلق ہے، وہاں تین گروپس ہیں: جن علاقوں میں مجموعی تکنیکی اور تجارتی نقصانات 0 سے 15 فیصد ہیں، ان علاقوں میں 4 فیصد اور 15 فیصد کے درمیان نقصان نہیں ہوا ہے۔
جہاں تک بجلی کی غیر اعلانیہ بندش کا تعلق ہے، وہ سسٹم کی رکاوٹوں کی وجہ سے ہیں۔ چیف انجینئر نے مزید وضاحت کی کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے ٹرانسفارمرز زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات سٹیشنز بھی زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، جس سے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش ہو جاتی ہے۔