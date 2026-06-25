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گلمرگ گنڈولا سروس بحال کرنے کی منظوری، فرانسیسی کمپنی نے تکنیکی جانچ مکمل کرلی، جمعہ سے عوام کے لیے دوبارہ کھلے گی
پوما کمپنی کے ماہرین نے گونڈولا کیبل کار کے دونوں مراحل کا تفصیلی تکنیکی آڈٹ کیا اور حفاظتی معیار کو تسلی بخش قرار دے دیا۔
Published : June 25, 2026 at 8:53 PM IST
سرینگر: ایشیا کے بلند ترین کیبل کار منصوبے گلمرگ گنڈولا میں گزشتہ ماہ پیش آنے والے تکنیکی نقص کے بعد معطل کی گئی سروس دوبارہ بحال کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ فرانسیسی انجینئرنگ کمپنی پوما نے تکنیکی معائنہ مکمل کرنے کے بعد گنڈولا سروس دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی عبوری رپورٹ بھی محکمہ سیاحت کو پیش کر دی ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق پوما کمپنی کے ماہرین نے گنڈولا کے دونوں مراحل کا تفصیلی تکنیکی آڈٹ کیا اور حفاظتی معیار کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے سروس بحال کرنے کی اجازت دے دی۔ تحقیقاتی کمیٹی، جس کی سربراہی جموں و کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے منیجنگ ڈائریکٹر محمود شاہ کر رہے ہیں، نے ابتدائی رپورٹ میں کئی اصلاحی سفارشات پیش کی ہیں۔ کمیٹی نے مزید تفصیلی تحقیقات کے لیے اضافی وقت بھی طلب کیا ہے تاکہ گزشتہ برسوں کے ریکارڈ اور حفاظتی نظام کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔
سرکاری حکام کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جمعرات کو گلمرگ کا دورہ کریں گے اور گنڈولا کے دونوں مراحل کا معائنہ اور سفر کریں گے، جس کے بعد جمعہ سے عوام کے لیے سروس دوبارہ بحال کر دی جائے گی۔ یاد رہے کہ 25 مئی کو گنڈولا کے گیئر باکس میں فنی خرابی پیدا ہونے کے باعث تقریباً 300 سیاح فضا میں معلق کیبنوں میں پھنس گئے تھے، جنہیں فوج، پولیس اور دیگر اداروں نے بڑے ریسکیو آپریشن کے ذریعے بحفاظت نکالا تھا۔
حکام کے مطابق خراب گیئر باکس تین ہفتے قبل تبدیل کر دیا گیا تھا، تاہم عوام کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے تحقیقات مکمل ہونے تک سروس معطل رکھی گئی۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جنرل سیکریٹری فیاض احمد بخشی نے کہا کہ گنڈولا گلمرگ کی سب سے بڑی سیاحتی کشش ہے اور اس کی بندش سے سیاحوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مطابق سروس کی بحالی سے سیاحت کو دوبارہ فروغ ملے گا۔
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سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گنڈولا کی 63 کیبنیں روزانہ تقریباً سات ہزار سیاحوں کو سفر کی سہولت فراہم کرتی ہیں۔ گزشتہ سال تقریباً دس لاکھ سیاحوں نے اس سروس سے استفادہ کیا، جس سے 108 کروڑ روپے سے زائد آمدنی حاصل ہوئی۔ حکام کے مطابق ایک ماہ کی بندش کے دوران کارپوریشن کو روزانہ تقریباً 60 لاکھ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا، تاہم سروس بحال ہونے کے بعد اس خسارے کی تلافی کی توقع ہے۔