ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر سخت سرد لہر کی زد میں، شبانہ درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے
جنوبی کشمیر کے علاقوں میں سخت سرد لہر کے ساتھ صبح کے وقت گھنی دھند کی بھی اطلاع ہے۔
Published : December 6, 2025 at 11:18 AM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): وادیٔ کشمیر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے اور بالخصوص جنوبی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں رات کے وقت درجۂ حرارت مسلسل نقطۂ انجماد سے نیچے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے موسم سرما کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کے نتیجے میں صبح کے وقت گھنا کہرا، شدید ٹھنڈ کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔
محکمۂ موسمیات کے مطابق جنوبی کشمیر کے متعدد مقامات پر رات کے درجۂ حرارت میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جس سے عام شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ سردی کی مسلسل شدت کے باعث کئی مقامات پر پانی کی پائپ لائنیں اور نالیاں جم گئی ہیں جب کہ بالائی علاقوں میں سڑکوں پر برفانی تہہ بننے سے سفر میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ صبح کے وقت حدِّ نگاہ میں کمی کی بھی اطلاع دی جا رہی ہے۔
انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شدید سردی کے پیشِ نظر احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور گھروں میں مناسب حرارتی انتظامات یقینی بنائیں۔ محکمے نے خاص طور سے بزرگوں، بچوں اور مریضوں کا خصوصی خیال رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ ضرورت کے بغیر علی الصبح گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں، خود کو گرم رکھیں اور پانی کا مناسب استعمال جاری رکھیں۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ لوگوں کو سفر پر نکلنے سے قبل موسم سے متعلق محکمے کی تازہ اپڈیٹ کو ضرور نظر میں رکھیں۔ متعلقہ محکمے کی موسم کی صورت حال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور حالات کے مطابق روز بروز اپڈیٹ فراہم کیے جا رہے ہیں۔
مزید پڑھیں: کشمیر کے موسم کی تازہ اپڈیٹ: سری نگر کا درجۂ حرارت منفی چار اعشاریہ ایک ڈگری سیلسیس تک گر گیا