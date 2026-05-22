ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پلوامہ میں غریب اور ضرورت مند طبقے کی مدد کے لیے مفت طبی سہولیات فراہم

اس اقدام کا مقصد مقامی آبادی، خصوصاً غریب اور پسماندہ طبقے کو صحت کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے۔

پلوامہ میں غریب اور ضرورت مند طبقے کی مدد کے لیے مفت طبی سہولیات فراہم
پلوامہ میں غریب اور ضرورت مند طبقے کی مدد کے لیے مفت طبی سہولیات فراہم (Image: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 22, 2026 at 1:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ: (سیدعادل مشتاق) سی آر پی ایف کی 182 بٹالین کی جانب سے ضلع پلوامہ کے مورن علاقے میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں لوگوں کو مفت طبی معائنہ، مشورے اور ادویات فراہم کی گئیں۔

مورن اور اس سے ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد مریضوں نے کیمپ میں شرکت کی اور تجربہ کار ڈاکٹروں سے مفت طبی مشورے حاصل کیے۔ اس موقع پر مریضوں میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔

اس اقدام کا مقصد مقامی آبادی، خصوصاً غریب اور پسماندہ طبقے کو صحت کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بروقت اور ضروری طبی امداد حاصل کر سکیں۔

مقامی لوگوں نے اس انسان دوست اقدام پر سی آر پی ایف کا شکریہ ادا کیا اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے فورس کی کوششوں کو سراہا۔ ان کا کہنا ہے کہ سی آر پی ایف کا یہ قدم قابل تعریف ہے اور اس طرح کا کیمپ ہر ضلع، ہر گاؤں میں منعقد ہونا چاہئے تاکہ غریب عوام تک سہولیات فراہم ہو سکیں۔

سی آر پی ایف افسران کا کہنا تھا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ فورس عوامی خدمت اور فلاحی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، اور مستقبل میں بھی ایسے عوامی فلاحی اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔

TAGGED:

MEDICAL CAMP BY CRPF
MEDICAL CAMP IN PULWAMA
پلوامہ میں مفت طبی سہولیات فراہم
سی آر پی ایف کی 182 بٹالین
FREE MEDICAL FACILITIES PROVIDED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.