پلوامہ میں غریب اور ضرورت مند طبقے کی مدد کے لیے مفت طبی سہولیات فراہم
Published : May 22, 2026 at 1:17 PM IST
پلوامہ: (سیدعادل مشتاق) سی آر پی ایف کی 182 بٹالین کی جانب سے ضلع پلوامہ کے مورن علاقے میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں لوگوں کو مفت طبی معائنہ، مشورے اور ادویات فراہم کی گئیں۔
مورن اور اس سے ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد مریضوں نے کیمپ میں شرکت کی اور تجربہ کار ڈاکٹروں سے مفت طبی مشورے حاصل کیے۔ اس موقع پر مریضوں میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔
اس اقدام کا مقصد مقامی آبادی، خصوصاً غریب اور پسماندہ طبقے کو صحت کی بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بروقت اور ضروری طبی امداد حاصل کر سکیں۔
مقامی لوگوں نے اس انسان دوست اقدام پر سی آر پی ایف کا شکریہ ادا کیا اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے فورس کی کوششوں کو سراہا۔ ان کا کہنا ہے کہ سی آر پی ایف کا یہ قدم قابل تعریف ہے اور اس طرح کا کیمپ ہر ضلع، ہر گاؤں میں منعقد ہونا چاہئے تاکہ غریب عوام تک سہولیات فراہم ہو سکیں۔
سی آر پی ایف افسران کا کہنا تھا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ فورس عوامی خدمت اور فلاحی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، اور مستقبل میں بھی ایسے عوامی فلاحی اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔