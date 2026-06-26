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یومِ عاشورہ کے موقع پر شیعہ اکثریتی علاقے چندرکوٹ میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد
یومِ عاشورہ کے جلوسوں اور مذہبی اجتماعات کے پیشِ نظر خصوصی طبی انتظامات کیے گئے تھے۔
Published : June 26, 2026 at 8:54 PM IST
رامبن (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں یومِ عاشورہ کے مقدس موقع پر بھارتی فوج کی 48 راشٹریہ رائفلز (48 آر آر) نے محکمۂ صحت کے اشتراک سے شیعہ اکثریتی علاقے چندرکوٹ میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس عوامی فلاحی اقدام کا مقصد عزاداروں اور مقامی آبادی کو معیاری طبی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا تھا۔
اس طبی کیمپ میں چندرکوٹ کے علاوہ ملحقہ متعدد دیہات سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور مفت طبی معائنہ، ادویات اور طبی مشاورت جیسی سہولیات سے استفادہ حاصل کیا۔ یومِ عاشورہ کے جلوسوں اور مذہبی اجتماعات کے پیشِ نظر خصوصی طبی انتظامات کیے گئے تاکہ عزاداروں اور مقامی افراد کو بروقت علاج اور طبی رہنمائی فراہم کی جا سکے۔
کیمپ میں ماہر ڈاکٹروں کی ایک خصوصی ٹیم موجود تھی، جس میں گائناکولوجی، جنرل میڈیسن، شعبۂ اطفال (پیڈیاٹرکس) اور ناک، کان، گلا (ای این ٹی) کے ماہرین شامل تھے۔ ڈاکٹروں نے مریضوں کا تفصیلی معائنہ کیا، مختلف بیماریوں کی تشخیص کی اور ضرورت کے مطابق مفت ادویات بھی فراہم کیں۔
بھارتی فوج کے ڈاکٹروں کے ساتھ محکمۂ صحت کا طبی عملہ بھی خدمات انجام دیتا رہا۔ اس موقع پر بلاک میڈیکل آفیسر بٹوت، ڈاکٹر اوپیندر سنگھ اپنی پوری طبی ٹیم کے ہمراہ موجود رہے اور طبی انتظامات کی نگرانی کی۔ ڈاکٹروں نے مریضوں کو صحت مند طرزِ زندگی، بیماریوں سے بچاؤ اور بروقت علاج کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔
طبی کیمپ کے دوران سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کیا گیا جبکہ ضرورت مند افراد میں مفت ادویات تقسیم کی گئیں۔ مقامی لوگوں نے بھارتی فوج اور محکمۂ صحت کے اس عوامی فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے طبی کیمپ دور دراز علاقوں کے رہائشیوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔
اس موقع پر انجمنِ امامیہ چندرکوٹ کے عہدیداران اور اراکین نے بھارتی فوج، 48 راشٹریہ رائفلز اور محکمۂ صحت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یومِ عاشورہ جیسے اہم مذہبی موقع پر طبی سہولیات کی فراہمی ایک قابلِ تحسین اقدام ہے، جس سے عزاداروں اور مقامی عوام کو خاطر خواہ فائدہ پہنچا۔