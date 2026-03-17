سی آر پی ایف 182 بٹالین کی جانب سے پلوامہ میں مفت طبی کیمپ، 300 سے زائد افراد کو امداد فراہم
کیمپ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جہاں 300 سے زیادہ مریضوں کے جامع طبی معائنے کیے گئے۔
Published : March 17, 2026 at 3:19 PM IST
پلوامہ : (سید عادل مشتاق) سی آر پی ایف کی 182 بٹالین نے کریم آباد، ضلع پلوامہ میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا، جو کہ سِوک ایکشن پروگرام کے حصے کے طور منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا مقصد معاشرے کے محروم طبقات کو ضروری طبی سہولیات فراہم کرنا اور ان کے لیے معیاری طبی خدمات کی رسائی کو یقینی بنانا تھا۔
ماہر طب نے مریضوں کو ذاتی مشاورت فراہم کی تاکہ ان کے مسائل کو انتہائی توجہ اور ہمدردی کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ طبی کیمپ میں تمام مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئیں، تاکہ صحت کی دیکھ بھال تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنے والے خاندانوں کی مدد کی جا سکے۔
یہ اقدام سی آر پی ایف کے معاشرے کی خدمت اور عوام کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے کے غیر متزلزل عزم کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ ایسے طبی کیمپس منعقد کر کے 182 بٹالین نہ صرف اہم طبی ضروریات کو پورا کر رہی ہے بلکہ خیر سگالی اور اعتماد کی فضا کو بھی فروغ دے رہی ہے۔
مقامی رہائشیوں نے اس اقدام پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور کمیونٹی کو بہتر بنانے اور ان کی دہلیز پر اہم خدمات خاص کر طبعی خدمات فراہم کرنے پر سی آر پی ایف کی کوششوں کو سراہا۔ یہ بہترین اقدام سی آر پی ایف کے اپنے فرائض سے آگے بڑھنے کے عزم کو اجاگر کرتا ہے اور معاشرے پر ایک مثبت اور دیرپا اثر چھوڑتا ہے۔