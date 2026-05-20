رامبن: راج گڑھ کے چکہ کنڈی میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد
اس طبی کیمپ میں مقامی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن میں بزرگ، خواتین، نوجوان اور اسکولی بچے شامل تھے۔
Published : May 20, 2026 at 5:20 PM IST
رامبن (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن ہلتھ بلاک بٹوت کی جانب سے دور افتادہ علاقہ چکا کنڈی میں آج ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی لوگوں اور اسکولی بچوں کا مفت طبی معائنہ کیا گیا جب کہ مریضوں میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔
اس طبی کیمپ میں مقامی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن میں بزرگ، خواتین، نوجوان اور اسکولی بچے شامل تھے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ضروری طبی مشورے اور احتیاطی ہدایات بھی فراہم کیں۔
کیمپ کے دوران بلاک میڈیکل آفیسر بٹوٹ ڈاکٹر اوپندر سنگھو بھی موجود رہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مقامی لوگوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن محمد الیاس خان اور بلاک میڈیکل آفیسر بٹوٹ ڈاکٹر اوپیندر سنگھ کا شکریہ ادا کیا۔
لوگوں نے کہا کہ اس قسم کے مفت طبی کیمپ دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں میں وقتاً فوقتاً منعقد ہونے چاہییں تاکہ غریب عوام کو بہتر طبی سہولیات میسر آسکیں۔
میڈیکل کیمپ کے دوران اسکولی بچوں اور مقامی لوگوں نے 'سو دن نشہ مکت کشمیر ابھیان' کے تحت ایک بیداری ریلی بھی نکالی، جس کا مقصد نوجوانوں اور عوام کو منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا تھا۔
اس موقعے پر بلاک میڈیکل آفیسر بٹوٹ ڈاکٹر اوپیندر سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو راحت پہنچانے کے لیے گھر گھر جا رہی ہے تاکہ بیمار افراد کو درپیش مشکلات کم کی جا سکیں اور انہیں بروقت طبی سہولیات فراہم کی جا سکے۔
