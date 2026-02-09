ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلوامہ میں ورلڈ یونانی ڈے کے موقع پر میگا آیوش میڈیکل کیمپ کا انعقاد، سینکڑوں مریض مستفید
آیوش یونٹ پلوامہ میں عالمی یوم یونانی تقریب کے دوران مریضوں کو مفت طبی سہولیات مفت ٹیسٹ اور مفت ادویات فراہم کی گئیں۔
February 9, 2026
پلوامہ(سید عادل مشتاق ): ورلڈ یونانی ڈے کے موقع پر جو ہر سال 11 فروری کو عظیم طبیب حکیم اجمل خان کی یومِ پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے، اسی سلسلے میں آج ضلع پلوامہ میں ایک میگا آیوش میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام ڈائریکٹوریٹ آف آیوش کے زیرِ اہتمام اور آیوش یونٹ پلوامہ کے اشتراک سے منعقد ہوا، جس کا مقصد عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا اور طبِ یونانی کی افادیت سے روشناس کرانا تھا۔
میڈیکل کیمپ کا باقاعدہ افتتاح آیوش نوڈل آفیسر و آیوش آفیسر پلوامہ محمد فاروق نقشبندی اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ اسپتال پلوامہ عبدالغنی نے مشترکہ طور پر کیا۔ اس موقع پر سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر الطاف حسین سمیت آیوش محکمہ اور محکمہ صحت کے کئی دیگر افسران اور ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی پروگأم میں موجود رہی۔
کیمپ کے دوران مختلف امراض میں مبتلا سینکڑوں مریضوں کا ماہر ڈاکٹروں نے مفت طبی معائنہ کیا، جبکہ انہیں بلا معاوضہ یونانی اور آیوش ادویات فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ کیمپ میں مختلف ٹیسٹس، صحت سے متعلق مشاورت اور بیماریوں کی ابتدائی تشخیص کی سہولت بھی فراہم کی گئی، جس سے عوام نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔
منتظمین نے اس موقع پر بتایا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد عوام میں روایتی نظامِ علاج، بالخصوص طبِ یونانی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا، صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینا اور شہری و دیہی علاقوں میں معیاری طبی سہولیات کی رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں بھی ایسے طبی کیمپس کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد مستفید ہو سکیں۔
مقامی عوام نے اس فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے حکومت اور محکمہ آیوش کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ اس نوعیت کی صحت عامہ سے متعلق سرگرمیاں آئندہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی۔