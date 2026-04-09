کاکاپورہ پلوامہ میں بھارتی فوج 5 سیکٹر راشٹریہ رائفلز کی جانب سے مفت طبی کیمپ
طبی کیمپ میں ماہر چشم امراض نے 400 سے زائد افراد کے آنکھوں کے مفت معائنے کئے اور کٹریکٹ اسکریننگ بھی کی گئی۔
Published : April 9, 2026 at 1:23 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے کاکہ پورہ میں آج بھارتی فوج کے چنار کور نے 5 سیکٹر راشٹریہ رائفلز اور 92 بیس ہسپتال سرینگر کے اشتراک سے ایک میگا آئی چیک اَپ و کٹریکٹ اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا۔
اس طبی خدماتی پروگرام میں مقامی آبادی کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جہاں 400 سے زائد افراد نے مفت آنکھوں کے معائنے اور کٹریکٹ اسکریننگ سہولیات سے فائدہ اٹھایا۔ ماہر چشم امراض ڈاکٹروں اور تربیت یافتہ طبی عملے کی ٹیم نے جدید طبی آلات کی مدد سے مریضوں کے تفصیلی معائنے انجام دیے۔
کیمپ کے دوران نظر کی کمزوری اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور انہیں کٹریکٹ سرجری کے لیے اسکرین کیا گیا۔ مریضوں کو ضروری ادویات، مشاورت اور آنکھوں کی دیکھ بھال سے متعلق رہنمائی مفت فراہم کی گئی، جس سے خاص طور پر بزرگ شہریوں اور معاشی طور پر کمزور طبقے کو فائدہ پہنچا۔
فوجی حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد عوامی صحت کو فروغ دینا، آنکھوں کی بیماریوں کی بروقت تشخیص ممکن بنانا اور دور دراز و دیہی علاقوں میں رہنے والے افراد تک طبی سہولیات کی رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے انسان دوست پروگرام فوج اور مقامی عوام کے درمیان اعتماد اور باہمی روابط کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
مقامی لوگوں نے بھارتی فوج کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کیمپ کے ذریعے انہیں اپنے علاقے میں ہی ماہر طبی سہولیات میسر آئیں۔ حکام نے مزید بتایا کہ مستقبل میں بھی ضلع کے مختلف علاقوں میں ایسے طبی کیمپ منعقد کیے جاتے رہیں گے تاکہ عوام کو بہتر طبی خدمات فراہم کی جا سکیں۔