جموں کشمیرحکومت خواتین کیلئے مفت بس سروس پر نظر ثانی کررہی ہے
جموں کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ خواتین کیلئے مفت بس سروس سے یومیہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔
Published : December 26, 2025 at 6:28 PM IST|
Updated : December 26, 2025 at 6:42 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں خواتین کے لیے شروع کی گئی مفت بس سروس میں تبدیلیوں پر حکومت غور کر رہی ہے۔ یکم اپریل کو حکومت کے پہلے بجٹ پیش کرنے کے بعد خواتین کے لیے یہ مفت سروس شروع کی گئی تھی۔ حکومت نے اکتوبر میں اسمبلی اجلاس کے دوران بتایا تھا کہ اس سروس سے حکومتی خزانے کو یومیہ 20 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔
یہ سروس بین الاقوامی یوم خواتین کے موقع پر 8 مارچ کو اُس وقت شروع کی گئی تھی جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مارچ میں جموں میں اپنی حکومت کا پہلا بجٹ پیش کیا تھا۔ حکومت کا موقف ہے کہ جموں اور سرینگر میں چلنے والی 200 اسمارٹ سٹی بسوں کے اخراجات آمدن سے کہیں زیادہ ہیں۔
حکام کے مطابق کشمیر میں ایک اسمارٹ سٹی بس پر فی کلومیٹر60.74 روپے کا خرچ ہے جبکہ آمدن صرف 12 روپے ہے، اس طرح حکومت کو فی کلومیٹر 48.74 روپے کا نقصان جھیلنا پڑتا ہے، جو مجموعی طور پر روزانہ 9.74 لاکھ روپے بنتا ہے۔ یہ بسیں سرینگر اور مضافاتی علاقوں میں روزانہ چلائی جا رہی ہیں۔
اسی طرح جموں میں ہر اسمارٹ سٹی بس ایک کلومیٹر پر 10 روپے کماتی ہے جبکہ اسے چلانے پر 62.66 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہاں یومیہ نقصان 19.75 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تاہم حکومت نے 205 آر ٹی سی بسوں پر ہو رہے نقصان کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔
وزیر ٹرانسپورٹ ستیش شرما نے کہا تھا کہ اس پالیسی میں کچھ تبدیلی ضروری ہے تاکہ صرف وہی لوگ مفت سروس حاصل کر سکیں جنہیں واقعی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ہمارا مقصد اسکول جانے والی طالبات، بزرگ شہریوں اور ایسی خواتین کو آرام و فائدہ پہنچانا تھا جو کرایہ ادا کرنے کی ثقت نہیں رکھتیں، نہ کہ تنخواہ حاصل کرنے والی خواتین۔‘‘
حکومت کی جانب سے اعلان کیے جانے کے بعد شہریوں نے اس فیصلے کی ستائش کی تھی تاہم اب مسافروں کی شکایت ہے کہ اس فیصلے کے بعد سے بسوں میں بہت زیادہ رش بڑھ گیا ہے، سفر آرام دہ نہیں رہا اور منزل تک پہنچنے میں بھی بہت وقت لگ رہا ہے۔ مسافروں کے ایک گروپ نے کہا: ’’اب بسوں میں کھڑے ہونے کی جگہ ملنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ جو سفر پہلے 20 منٹ میں طے ہوتا تھا، اب بار بار رکنے کی وجہ سے اس میں ایک گھنٹہ لگتا ہے۔‘‘
اسمارٹ سٹی حکام کے مطابق روزانہ تقریباً 40 ہزار خواتین مفت سفر کر رہی ہیں، تاہم اس میں آر ٹی سی بسوں کی تعداد شامل نہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرما نے کہا کہ حکومت کو رش اور نقصان دونوں کا علم ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے تبدیلیوں پر غور جاری ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ہم نے شکایات نوٹ کی ہیں اور تبدیلیوں پر غور ہو رہا ہے۔‘‘
حکومت کو نجی ٹرانسپورٹرز کی طرف سے بھی دباؤ کا سامنا ہے، جن کا کہنا ہے کہ مفت سروس کی وجہ سے انہیں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ منی بس یونین کے صدر شیخ یوسف کے مطابق یہ سروس ان کے شعبے کو شدید طور پر متاثر کر رہی ہے۔ ادھر، ٹرانسپورٹ وزیر کے ساتھ حالیہ میٹنگ میں نجی ٹرانسپورٹرز نے بھی یہی معاملہ اٹھایا تھا۔
