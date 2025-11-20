ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سناروں کو لوٹنے والی جعلساز خاتون دو ساتھیوں سمیت گرفتار
پولیس کے مطابق ملزمہ طویل عرصے سے گرفتاری سے بچنے کے لیے مغربی بنگال،پنچاب، مہاراشٹرا اور جموں نقل وحرکت کرتی رہی۔
Published : November 20, 2025 at 8:41 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): سرینگر پولیس نے ایک وسیع پیمانے پر سرگرم بین ضلعی دھوکہ دہی اور چوری شدہ سونے کی خریدوفرخت میں ملوث افراد کا پردہ فاش کیا ہے اور ایک بدنام زمانہ خاتون جعلساز سمیت تین ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی ہے۔
یہ گروہ مہینوں سے وادی کے مختلف علاقوں میں سونے کے کاروبار جڑے افراد کو چونا لگا رہے تھے۔ پولیس اسٹیشن لال بازار کی ٹیم نے مرکزی ملزم عصمت جان عرف تبو کو گرفتار کیا۔ جو کہ لال بازار، صفاکدل، چاڈورہ، سوپور اور کھریو میں درج متعدد دھوکہ دہی کے مقدمات میں ملوث تھی۔
پولیس کے مطابق ملزمہ طویل عرصے سے گرفتاری سے بچنے کے لیے مغربی بنگال،پنچاب، مہاراشٹرا اور جموں نقل وحرکت کرتی رہی۔ ایسے میں پولیس نے مخصوص خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر پانچ خصوصی ٹمیں پنچاب روانہ کیں ۔جنہوں نے مسلسل نگرانی اور ٹرینگ کے بعد اس ملزمہ کو جالندھر کے ایک ہوٹل سے گرفتار کر لیا۔
گولڈ ایسوسی ایشن نے عصمت جان کی جانب سے تاجروں کو بار بار دھوکہ دینے پر شدید تشویش ظاہر کی تھی ۔جس کے بعد ایف آئی آر زیر نمبر 42/2025 کے تحت پولیس اسٹیشن لال بازار میں معاملے درج کر کے تحقیقات شروع کی گئی۔پولیس بیان کے مطابق مزید تفتیش میں یہ انکشاف ہوا کہ ملزمہ کے ساتھ ایک سنار اور اس کا ایک ساتھی بھی شامل تھا۔جو جان بوجھ کر اس کی فراہم کردہ چوری شدہ سونے کی خریدوفرخت اور ترسیل میں ملوث رہیں۔
پولیس کے مطابق گرفتار شدہ میں اقبال کالونی اندرا نگر سرینگر کے شمیم احمد شیخ ولد ثناء اللہ نے شیخ جو کہ چوری شدہ زیورات کا کم قیمیت پر خرید کر انہیں خفیہ طور آگے فروخت کرتا تھا۔اسی طرح نواکدل سرینگر کے رہنے والے بصیر احمد ولد عبدالعزیز جو کہ مذکورہ چوری شدہ سونے کی نقل وحرکت اور خفیہ فروخت کا ذمہ دار تھا۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے اور معاملے کی مزید تحقیقات شروع کی ہے پولیس کے مطابق اس معاملے کی نسبت مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔