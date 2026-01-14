ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یوپی کے چار نوجوان لداخ میں لاپتہ، پولیس تلاش میں مصروف
پینگونگ جھیل جہاں سے یہ نوجوان لاپتہ ہوئے ہیں، وہ بھارت اور چین کی سرحد سے متصل ایک مشکل جغرافیائی خطہ ہے۔
Published : January 14, 2026 at 10:01 AM IST
سرینگر: اتر پردیش کے آگرہ ضلع کے رہنے والے چار نوجوان اس وقت لاپتہ ہو گئے۔ انہیں آخری بار لداخ کے بالائی علاقے میں پینگونگ جھیل کے قریب دیکھا گیا۔ حکام نے اس بات کی جانکاری دی۔ اس دوران لداخ پولیس نے لاپتہ نوجوانوں کے پوسٹر جاری کر دیے ہیں اور ملک کے سب سے زیادہ مشکل خطوں میں سے شمار مذکورہ علاقے میں تلاشی مہم شروع کر دی ہے۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مقامی انتظامیہ کو جاری اور عوامی مقامات پر چسپاں کیے گئے پوسٹر کے مطابق، ان افراد کو آخری بار 9 جنوری 2026 کو پینگونگ جھیل کے علاقے میں دیکھا گیا تھا، جو کہ بھارت اور چین کی سرحد سے متصل ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو انتہائی سرد موسم کے لیے جانا جاتا ہے۔
پولیس کے مطابق، لاپتہ افراد کی شناخت 27 سالہ جے ویر چودھری، 25 سالہ سودانشو فوجدار، 25 سالہ یش متل اور 25 سالہ شیوم چودھری کے طور پر کی گئی ہے۔ "چاروں آگرہ ضلع کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی گروپ میں ساتھ سفر کر رہے تھے۔"
حکام نے اس بات کی تصدیق کی کہ پینگونگ جھیل کے دورے کے فوراً بعد اہل خانہ کا اس گروپ سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد باضابطہ شکایت درج کرائی گئی۔ شکایت درج ہونے کے بعد لاپتہ نوجوانوں کے پوسٹر جاری کیے گئے، جس میں چاروں افراد کی تصاویر اور ذاتی تفصیلات درج ہیں۔ اس میں عوام سے ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی جانکاری فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔
پولیس حکام نے بتایا کہ ابتدائی جانکاری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گروپ اس ماہ کے اوائل میں پینگونگ جھیل کے علاقے میں پہنچا تھا لیکن اس کے بعد واپس آنے یا کسی سے رابطہ کرنے میں ناکام رہا۔ "چاروں افراد ایک ساتھ سفر کر رہے تھے اور انہیں آخری بار 9 جنوری کو پینگونگ جھیل پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد ان کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔" کیس سے واقف ایک پولیس افسر نے بتایا۔
قابل ذکر ہے کہ پینگونگ تسو 14,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر واقع ہے اور جنوری کے دوران بڑے پیمانے پر منجمد رہتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت اکثر صفر سے نیچے گر جاتا ہے۔
