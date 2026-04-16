ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں این ڈی پی ایس کیس میں چار رہائشی مکانات قرق
بجبہاڑہ پولیس اسٹیشن میں درج ایک کیس سے منسلک کارروائی میں قرق کی گئی جائیدادوں کی قیمت اڑھائی کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 16, 2026 at 7:39 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت جموں کشمیر پولیس نے ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ علاقے میں ایک اہم اور بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے چار رہائشی مکانات کو قرق کر لیا۔ ضبط کیے گئے اثاثوں کی مالیت تقریبااڑائی کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ پولیس بیان کے مطابق قرق کیے گئے اثاثے مبینہ طور پر منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے حاصل کی گئی آمدنی سے تعمیر کیے گئے تھے۔
یہ کارروائیاں ایف آئی آر نمبر 50/2021 کے تحت انجام دی گئیں، جو کہ پولیس اسٹیشن بیجبہاڑہ میں این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ کی دفعات 8/20-29 کے تحت درج ہے۔ اننت ناگ پولیس کے مطابق اس کیس میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ان کی جائیدادیں منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل شدہ رقم سے بنائی گئی ہے، جس کے بعد قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان املاک کو ضبط کر لیا گیا۔
ضبط شدہ جائیدادوں میں رئیس احمد ڈار ولد غلام نبی ڈار، ساکنہ تُلخان، بیجبہاڑہ کا دو منزلہ مکان بھی شامل ہے، جس کی مالیت تقریباً ایک کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سبزار احمد ڈار ولد محمد رجب ڈار کا ایک منزلہ مکان، جس کی قیمت تقریباً 30 لاکھ روپے ہے، بھی ضبط کیا گیا ہے۔
اسی طرح مدثر احمد ڈار ولد عبد الرحیم ڈار کا ایک منزلہ رہائشی مکان جس کی مالیت تقریباً 65 لاکھ روپے ہے، اور زاہد احمد ڈار ولد غلام حسن ڈار کا ایک اور ایک منزلہ مکان جس کی قیمت تقریباً 30 لاکھ روپے ہے، کو بھی پولیس نے قرق کر لیا ہے۔ یہ تمام افراد تلخان بیجبہاڑہ کے رہائشی ہیں اور مذکورہ این ڈی پی ایس کیس میں ملوث بتائے جا رہے ہیں۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام منشیات کے کاروبار کی جڑوں کو ختم کرنے اور اس کے مالی ڈھانچے کو توڑنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت ایسی کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گیں، تاکہ نوجوان نسل کو اس ناسور سے محفوظ رکھا جا سکے۔
پولیس نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے خلاف اس مہم میں حکام خاص کر پولیس کا ساتھ دیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں تاکہ بروقت کارروائی ممکن بنائی جا سکے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہے اور آئندہ دنوں میں مزید انکشافات اور کارروائیوں کا امکان ہے۔
سال رواں میں بجباڈہ پولیس نے ابھی تک این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 31 کیس درج کئے گئے ہیں اور 43 منشیات فروشوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جن کے قبضہ سے تقریبا 60 کلو گرام سے زائد چرس پاؤڈر اور ہیروین بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی علاقے میں منشیات کے پھیلتے ہوئے نیٹ ورک کے خلاف پولیس کے سخت موقف اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: