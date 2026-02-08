ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کے ڈوڈہ میں ایک سیاح پر حملہ کرنے کے الزام میں چار افراد گرفتار
ڈوڈہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھدرواہ میں سیاح پر مبینہ حملہ کے الزام میں چار افراد کو حراست میں لے لیا۔
Published : February 8, 2026 at 3:15 PM IST
جموں : جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ میں پولیس نے بھدرواہ کے علاقے میں ایک سیاح پر مبینہ حملے کے معاملے میں چار افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ڈوڈہ پولیس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ یہ کارروائی پولیس اسٹیشن بھدرواہ میں موصول ہونے والی تحریری شکایت کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی۔
پولیس کے مطابق 6 فروری 2026 کو سریش کمار ولد دلیپ چند،ساکن ناگنی بھلرا،تحصیل بھدرواہ نے شکایت درج کرائی کہ بھدرواہ کے علاقے میں ایک سیاح کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ہےشکایت موصول ہونے کے بعد کسی بھی ممکنہ کشیدگی یا امن و امان کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے ڈوڈہ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعات 126 اور 170 کے تحت احتیاطی کارروائی شروع کی۔
اس سلسلے میں پولیس نے جاوید اقبال ولد علی محمد، ساکن کھولرا بستی بھدرواہ؛ اویس احمد ولد شوکت علی، ساکن کھولرا بستی بھدرواہ؛ خورشید احمد ولد محمد یاسر، ساکن نالٹھی بھدرواہ؛اور اونیاس مانہاس ولد وپن مانہاس، ساکن نالٹھی تحصیل بھدرواہ کو حراست میں لیا۔
پولیس ترجمان کے مطابق تمام زیرِ حراست افراد کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ایگزیکٹو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس، بھدرواہ کے روبرو پیش کیا گیا ہے۔