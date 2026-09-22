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اننت ناگ میں 12 گھنٹوں کے دوران چار غیر ریاستی افراد گرفتار، منشیات اور غیر قانونی شراب برآمد
پولیس نے برآمد شدہ شراب اور منشیات کو قبضے میں لے لیا ہے اور دونوں معاملات میں مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
Published : September 22, 2026 at 8:41 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) اننت ناگ میں پولیس نے گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران دو الگ الگ کارروائیوں میں چار غیر ریاستی افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے خاصی مقدار میں منشیات اور غیر قانونی شراب برآمد کی ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد کا تعلق اتر پردیش سے ہے۔
پولیس کے مطابق بون دیالگام کراسنگ پر ناکہ چیکنگ کے دوران دو افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے شراب کی 21 بوتلیں برآمد کی گئیں۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں ایف آئی آر نمبر 320/2026 زیر دفعہ 48(a) ایکسائز ایکٹ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔
ایک دوسری کارروائی میں جی بی خلیل نیائنہ، سنگم کے مقام پر چیکنگ کے دوران اتر پردیش کے رہائشی دو افراد، شاہد حسین ولد لیاقت حسین ساکن برخیرہ کنڈ اور ببلو ولد راجیش گپتا ساکن برخیرہ کلاں، کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ان کے قبضے سے تقریباً 147 گرام چرس برآمد ہوئی۔ اس سلسلے میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایف آئی آر نمبر 269/2026 درج کرکے تحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔
پولیس نے برآمد شدہ شراب اور منشیات کو قبضے میں لے لیا ہے اور دونوں معاملات میں مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ اننت ناگ پولیس نے کہا ہے کہ منشیات اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔