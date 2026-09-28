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ریاستی حیثیت کی قرارداد پر اسمبلی میں زبردست ہنگامہ آرائی، چار ارکان ایوان سے باہر
مارشل آؤٹ کیے گئے اسمبلی ارکان میں بی جے پی کے دو اور کانگریس کے دو اراکین شامل ہیں۔
By PTI
Published : September 28, 2026 at 2:12 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پیر کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ارکان کی جانب سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی ریاستی حیثیت بحال کرنے سے متعلق قرارداد کی مخالفت میں ہنگامہ کرنے کے بعد چار اراکین کو مارشلز کے ذریعے ایوان سے باہر نکال دیا گیا۔
اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے ایوان کی کارروائی جاری رکھی تو بی جے پی ارکان نے ایوان کے وسط میں "فرضی کارروائی" شروع کردی، حالانکہ انہیں خبردار کیا گیا تھا کہ ایوان کی کارروائی میں خلل ڈالنے پر کارروائی کی جائے گی۔
ہنگامے کے دوران قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے نعرے بازے کی؛ "دھوکے باز وزیراعلیٰ، کرسی چھوڑو، کرسی چھوڑو۔" اس پر نیشنل کانفرنس (این سی) کے ارکان نے ردعمل ظاہر کیا، جس کے بعد اپوزیشن اور حکومتی بنچوں کے درمیان نعرے بازی کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ کانگریس ارکان نے بھی مرکز کی بی جے پی حکومت کے خلاف نعرے لگائے، جن میں "ووٹ چور، گدی چھوڑ" بھی شامل تھا۔
کانگریس رکن اسمبلی عرفان لون نے ہاتھ میں ایک بینر اٹھا رکھا تھا جس پر "گیانیش کمار استعفیٰ دو" درج تھا۔ شور شرابے کے دوران نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کہا کہ اسپیکر کو قائد حزب اختلاف کو وزیراعلیٰ کے خلاف استعمال کی گئی "غیر پارلیمانی زبان" پر معافی مانگنے کی ہدایت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا، "یہ کوئی سڑک نہیں ہے۔"
بی جے پی ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا اور کانگریس ارکان پر مائیکروفون کا اسٹینڈ لے کر حملہ کیا، تاہم اسمبلی کے مارشلز نے انہیں قابو کرلیا۔ بی جے پی کے ارکان - وکرم رندھاوا اور اروند گپتا - کے ساتھ ساتھ کانگریس کے - عرفان لون اور افتخار احمد - کو مارشلز کے ذریعے اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا۔
نیشنل کانفرنس کے ارکان نے بی جے پی کے رویے کے خلاف احتجاج کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ لوگوں نے ارکان کو اسمبلی میں نعرے بازی کے لیے نہیں بھیجا ہے اور بی جے پی ارکان کو سخت کارروائی کی وارننگ دی۔ انہوں نے کہا: "میں ان ارکان کے نام لوں گا جو کارروائی میں خلل ڈال رہے ہیں اور سخت کارروائی کروں گا۔ نظم و ضبط برقرار رکھیں۔" تاہم، بی جے پی ارکان نے اسپیکر کی نشست کی جانب بڑھنے کی کوشش کی۔
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