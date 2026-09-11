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دہشت گردی متاثرین کے لواحقین کے لیے ایم بی بی ایس کی چار سیٹیں مختص
دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاک یا معذور ہوئے شہریوں کے لواحقین - شریک حیات یا بچوں - کو اس زمرے میں شامل کیا جائے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 11, 2026 at 3:39 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشنز (بوپی ) نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے دہشت گردی سے متاثرہ شریک حیات اور بچوں کے لیے سینٹرل پول سے ایم بی بی ایس کی نشستیں مختص کی ہیں، اور اس کے لیے آف لائن درخواستیں بھی طلب کی جارہی ہیں۔
جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق کُل چار نشستیں مختص کی گئی ہیں - ایک نشست اے این مگدھ میڈیکل کالج گیا، بہار میں ایک سیٹ گرانٹ میڈیکل کالج ممبئی، مہاراشٹرا میں اور دو میڈیکل سیٹین پرائیوٹ جے این ایم میڈیکل کالج رائے پورچھتیس گڑھ میں مختص رکھی گئی ہیں۔
امیدوار جموں و کشمیر کا مستقل رہائشی ہونا چاہیے اور مزکورہ درخواست دہندہ دہشت گردی کی وجہ س ہلاک یا معذور شہری کی شریک حیات یا بچے ہونے چاہیے۔ داخلہ کے وقت امیدوار کی عمر 17 سال مکمل ہونی چائیے۔
این ای ای ٹی (نیٖٹ) امیدواروں کا انتخاب این ٹی ای کی طرف سے کرائے گئے نیٹ یو جی 2026 میں حاصل کردہ رینک کی بنیاد پر کیا جائے گا۔جبکہ وزارت داخلہ کوئی الگ امتحان منعقد نہیں کر رہی ہے۔ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ محض درخواست جمع کرانے سےامیدواروں کو انتخاب کا کوئی حق نہیں ملے گا۔ جموں و کشمیر یوٹی کی ریزرویشن پالیسی سنٹرل پول ایم بی بی ایس سیٹوں پر لاگو ہوگی۔
سب سے پہلے ان بچوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے والدین دونوں دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، پھر ان خاندانوں کے بچوں کو جن کی روٹی کمانے والا واحد شخص دہشت گردوں کے ہاتھوں مارا گیا ہو، اور پھر دہشت گردی کی کارروائیوں سے مستقل معذوری اور شدید زخمی ہونے والے متاثرین کے لواحقین کو ترجیح دی جائے گی۔
مطلوبہ دستاویزات میں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، نیٹ سکور کارڈ، بارہوں مارکس کارڈ، تاریخ پیدائش سرٹیفکیٹ ۔اس کے علاوہ، درخواست دہندگان کو ایف آئی آر، مرنے والی کی سرٹیفکیٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ اور حلف نامہ جمع کرانا ہوگا تاکہ کسی دوسرے امیدواع کو اس زمرے کا فائدہ نہ مل سکے۔
متعلقہ سرٹیفیکٹ ایس ایچ او اور اسپتال کی طرف سے جاری کیا گیا ہو جس پر متعلقہ ایس ایس پی اور تحصیلدار کے دستخط ہونے چاہیے۔
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