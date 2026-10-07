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جموں میں سرحد پار منشیات اسمگلنگ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب، چار گرفتار؛ پستول اور ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد
پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ ملزمان نے پاکستان میں بیٹھے ہینڈلرز کے ساتھ اپنے روابط کا اعتراف کیا ہے۔
By PTI
Published : October 7, 2026 at 7:03 AM IST
جموں: جموں و کشمیر پولیس نے سرحد پار منشیات کی اسمگلنگ کے ایک نیٹ ورک سے مبینہ طور پر جڑے چار افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے ایک پستول اور زندہ کارتوس کے علاوہ ایک کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کی ہے، حکام نے منگل کو یہ جانکاری دی۔
حکام نے بتایا کہ یہ گرفتاریاں ارنیا سیکٹر کے ایک سرحدی گاؤں میں منشیات کی مبینہ طور پر ایئر ڈراپ کے معاملے کی جانچ کے بعد عمل میں آئیں، جو کہ مبینہ طور پر پاکستان میں بیٹھے ہینڈلرز کے ذریعے کی گئی تھی۔
پولیس ترجمان نے بتایا کہ اس سلسلے میں اب تک پنجاب کے ایک رہائشی سمیت چار افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ان کے قبضے سے ایک پستول، دو میگزین، چار راؤنڈ اور ایک کلو گرام سے زائد ہیروئن اور افیون برآمد کی گئی ہے۔
پولیس نے بتایا کہ تریوا کے رہنے والے راہل کمار اور تلہار کے اجے کمار عرف "رب" کو سب سے پہلے اس وقت گرفتار کیا گیا جب پولیس کی ایک ٹیم نے انہیں ارنیا سیکٹر کے تملا پل پر موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے روکا۔ ان کے پاس سے منشیات کی کھیپ اور اسلحہ برآمد ہوا تھا۔
پوچھ گچھ کے دوران، منشیات فروخت کرنے کے معاملے میں مزید دو افراد— اجے کمار عرف "سیم" اور جگن پریت رندھاوا عرف "جگی" کے نام سامنے آئے، اور بعد میں انہیں بالترتیب جموں اور پنجاب کے ایک غیر واضح مقام سے گرفتار کر لیا گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پاکستان میں بیٹھے ہینڈلرز کے ساتھ اپنے روابط کا اعتراف کیا ہے، اور انکشاف کیا کہ وہ ماضی میں بھی ڈرون کے ذریعے گرائی گئی منشیات کی دو کھیپیں حاصل کر چکے ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکو ٹروپک سبسٹینسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ اور آرمز ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
مختلف کارروائیوں میں نو مبینہ منشیات فروش گرفتار
ترجمان نے بتایا کہ اس کے علاوہ، 'نشہ مکت جموں کشمیر' مہم کے تحت منگل کے روز ریاسی، پونچھ اور جموں اضلاع میں مختلف کارروائیوں کے دوران نو مبینہ منشیات فروشوں کو مختلف مقدار میں ممنوعہ اشیاء کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ان میں سے چھ ملزمان سنجے کمار، روی کمار، موہن سنگھ، وکرم سنگھ، رندھیر سنگھ اور پردیپ سنگھ کو ریاسی کے کٹرہ کے گونی پرٹھل علاقے سے 21.09 گرام ہیروئن اور تیز دھار ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔
تفصیلات کا تبادلہ کرتے ہوئے حکام نے بتایا کہ پولیس کی ایک ٹیم نے گورنمنٹ مڈل اسکول، گونی پرٹھل کے پاس مشکوک افراد کے ایک گروپ کو دیکھا، جنہوں نے مبینہ طور پر پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان کا پیچھا کر کے انہیں پکڑ لیا گیا۔
پولیس نے بتایا کہ تلاشی کے دوران ہیروئن جیسی ممنوعہ اشیاء، ایک وزنی مشین اور دیگر اشیاء برآمد ہوئیں جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ منشیات کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ تین ملزمان کے قبضے سے ایک تلوار اور دو 'ٹوکے' (دھار دار چاقو/چھرے) بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں کٹرہ پولیس اسٹیشن میں این ڈی پی ایس ایکٹ، بھارتیہ نیاۓ سنہیتا (بی این ایس) اور آرمز ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ پولیس ریکارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ ملزمان کے خلاف پہلے بھی مقدمات درج ہیں۔
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حکام نے بتایا کہ ایک الگ واقعے میں، ماتا ویشنو دیوی یاترا کے راستے پر گشت کرنے والی پولیس ٹیم نے ایک مشکوک شخص کو دیکھا جو ہاتھ میں سیاہ رنگ کا پولی تھین بیگ لیے تارا کوٹ سے بان گنگا کی طرف آ رہا تھا۔
پولیس کو دیکھ کر اس شخص نے مبینہ طور پر بھاگنے کی کوشش کی لیکن اسے پکڑ لیا گیا۔ اس کی شناخت ابھینو رانا کے طور پر ہوئی ہے، جو ہماچل پردیش کے ضلع کانگڑا کا رہنے والا ہے اور فی الحال کٹرہ میں رہائش پذیر ہے۔
پولیس نے بتایا کہ پولی تھین بیگ کی تلاشی لینے پر اس کے اندر سے چھوٹے سائز کے 17 شفاف پیکٹ برآمد ہوئے جن میں گانجا جیسی مادہ موجود تھی، اور ہر پیکٹ کا وزن تقریباً 70 سے 80 گرام تھا۔
انہوں نے بتایا کہ برآمد شدہ مواد کو ضبط کر لیا گیا ہے اور کٹرہ پولیس اسٹیشن میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں معاملات میں برآمد شدہ ممنوعہ اشیاء کے ماخذ کا پتا لگانے اور اس کے آگے اور پیچھے کے نیٹ ورک کا انکشاف کرنے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔
ایک اور پیش رفت میں، پونچھ ضلع کے سورنکوٹ علاقے میں چیکنگ کے دوران بدنام زمانہ منشیات فروش آصف اقبال کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب اس کے قبضے سے 8.25 گرام ہیروئن اور 16 گرام گانجا برآمد ہوا، جب کہ جموں ضلع کے نروال علاقے سے ایک اور مبینہ منشیات فروش انکوش کمار کو 8 گرام ہیروئن کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔
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