ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بڈگام میں المناک سڑک حادثہ، کار اور ٹرک کے تصادم میں چار افراد ہلاک، متعدد زخمی

جموں کشمیر کے بڈگام میں سڑک حادثے میں کم ازکم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔

جموں کشمیر کے بڈگام میں کار اور ٹرک کے تصادم میں چار افراد ہلاک
جموں کشمیر کے بڈگام میں کار اور ٹرک کے تصادم میں چار افراد ہلاک (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 16, 2025 at 9:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

بڈگام (محمد عارف): حکام کے مطابق، جموں و کشمیر کے بڈگام ضلع میں ہفتہ کی رات ایک اسپورٹس یوٹیلیٹی گاڑی کے ایک ڈمپر ٹرک سے ٹکرانے سے کم از کم چار لوگوں کی موت ہو گئی اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔

ایک اہلکار نے بتایا کہ بڈگام رنگ روڈ پر وترونی کے مقام پر ایک ڈمپر جو ٹاٹا سومو مسافر گاڑی سے ٹکرا گیا، جس سے چار مسافر موقع پر ہی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔


مقامی افراد، راہگیر اور پولیس اہلکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا۔


مہلوکین کے نام:
1. زینب دختر نثار احمد راتھر ساکن مہوارہ عمر 10 سال
2. نثار احمد راتھر ولد غلام احمد راتھر ساکن مہوارہ عمر 40 سال
3. بشیر احمد راتھر ولد محمد قاسم راتھر ساکن مہوارہ عمر 36 سال
4. خاتون زوجہ غلام حسین راتھر عمر 60 سال

زخمیوں کی فہرست:
1. زونہ بانو زوجہ مرحوم غلام محمد راتھر ساکن مہوارہ عمر 70 سال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر منتقل
2. شاہ زوجہ محمد قاسم تانترے ساکن مہوارہ عمر 50 سال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر منتقل
3. گلشن زوجہ غلام مصطفی راتھر ساکن مہوارہ عمر 50 سال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر منتقل
4. صفیہ زوجہ محمد قاسم ڈار ساکن مہوارہ عمر 40 سال ڈسٹرکٹ ہسپتال بڈگام میں زیر علاج
5. تصدق حسین ڈار ولد بشیر احمد ڈار ساکن مہوارہ عمر 25 سال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر منتقل
6. راجہ زوجہ مہدی راتھر ساکن مہوارہ عمر 48 سال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر ریفر
7. جسبیر سنگھ ولد ویرو سنگھ ساکن گورداسپور پنجاب A/P رنگ روڈ سائٹ ناربل عمر 32 سال (ہائیڈرولک کرین کا کنڈکٹر)



وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بڈگام میں ہونے والے المناک حادثے پر صدمے اور غم کا اظہار کیا ہے، جہاں متعدد جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انھوں نے یقین دلایا ہے کہ، حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے مکمل چھان بین کی جائے گی۔

جموں و کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے بھی بڈگام حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ، "بڈگام میں ایک المناک سڑک حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع سے انتہائی دکھ ہوا ہے۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہوں۔"


اس ضمن میں آغا سید روح اللہ ممبر پارلیمنٹ، امران رضا انصاری سئنیرسیاست دان، آغا مجتبٰی، آغا منتظر مہدی ممبر اسمبلی بڈگام کانسٹیونسی، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صدر جموں ؤ کشمیر نیشنل کانفرنس اور دیگر سماجی، سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ نے ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کو اعلی طبی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

CAR TRUCK COLLISION IN BUDGAM
JAMMU KASHMIR ACCIDENT
BUDGAM NEWS
بڈگام میں سڑک حادثہ
BUDGAM ACCIDENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.