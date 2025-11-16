ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بڈگام میں المناک سڑک حادثہ، کار اور ٹرک کے تصادم میں چار افراد ہلاک، متعدد زخمی
جموں کشمیر کے بڈگام میں سڑک حادثے میں کم ازکم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔
Published : November 16, 2025 at 9:33 AM IST
بڈگام (محمد عارف): حکام کے مطابق، جموں و کشمیر کے بڈگام ضلع میں ہفتہ کی رات ایک اسپورٹس یوٹیلیٹی گاڑی کے ایک ڈمپر ٹرک سے ٹکرانے سے کم از کم چار لوگوں کی موت ہو گئی اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ بڈگام رنگ روڈ پر وترونی کے مقام پر ایک ڈمپر جو ٹاٹا سومو مسافر گاڑی سے ٹکرا گیا، جس سے چار مسافر موقع پر ہی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
STORY | Four killed in car-truck collision in J-K's Budgam— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2025
At least four people died and five others sustained injuries when a sports utility vehicle collided with a dumper truck in Budgam district of Jammu and Kashmir on Saturday night, officials here said.
READ:… pic.twitter.com/RXTRIPqNf6
مقامی افراد، راہگیر اور پولیس اہلکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچے اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا۔
مہلوکین کے نام:
1. زینب دختر نثار احمد راتھر ساکن مہوارہ عمر 10 سال
2. نثار احمد راتھر ولد غلام احمد راتھر ساکن مہوارہ عمر 40 سال
3. بشیر احمد راتھر ولد محمد قاسم راتھر ساکن مہوارہ عمر 36 سال
4. خاتون زوجہ غلام حسین راتھر عمر 60 سال
زخمیوں کی فہرست:
1. زونہ بانو زوجہ مرحوم غلام محمد راتھر ساکن مہوارہ عمر 70 سال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر منتقل
2. شاہ زوجہ محمد قاسم تانترے ساکن مہوارہ عمر 50 سال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر منتقل
3. گلشن زوجہ غلام مصطفی راتھر ساکن مہوارہ عمر 50 سال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر منتقل
4. صفیہ زوجہ محمد قاسم ڈار ساکن مہوارہ عمر 40 سال ڈسٹرکٹ ہسپتال بڈگام میں زیر علاج
5. تصدق حسین ڈار ولد بشیر احمد ڈار ساکن مہوارہ عمر 25 سال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر منتقل
6. راجہ زوجہ مہدی راتھر ساکن مہوارہ عمر 48 سال ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر ریفر
7. جسبیر سنگھ ولد ویرو سنگھ ساکن گورداسپور پنجاب A/P رنگ روڈ سائٹ ناربل عمر 32 سال (ہائیڈرولک کرین کا کنڈکٹر)
Chief Minister has expressed shock and grief over the tragic accident in Budgam, where multiple lives are feared lost. He has directed the administration to provide every possible assistance and ensure urgent medical care for the injured. The cause of the accident shall be…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) November 15, 2025
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بڈگام میں ہونے والے المناک حادثے پر صدمے اور غم کا اظہار کیا ہے، جہاں متعدد جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انھوں نے یقین دلایا ہے کہ، حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے مکمل چھان بین کی جائے گی۔
Extremely pained by the loss of precious lives in a tragic road accident in Budgam. My thoughts are with the bereaved family. Praying for the speedy recovery of the injured.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) November 15, 2025
جموں و کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے بھی بڈگام حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ، "بڈگام میں ایک المناک سڑک حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع سے انتہائی دکھ ہوا ہے۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہوں۔"
اس ضمن میں آغا سید روح اللہ ممبر پارلیمنٹ، امران رضا انصاری سئنیرسیاست دان، آغا مجتبٰی، آغا منتظر مہدی ممبر اسمبلی بڈگام کانسٹیونسی، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صدر جموں ؤ کشمیر نیشنل کانفرنس اور دیگر سماجی، سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ نے ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کو اعلی طبی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: