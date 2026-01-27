جموں کشمیر، سڑک حادثہ میں سی آر پی ایف اہلکار سمیت چار افراد ہلاک

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر، سڑک حادثہ میں سی آر پی ایف اہلکار سمیت چار افراد ہلاک
حادثہ میں شدید زخمی ہوئے افراد کو فوری طور پر نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 27, 2026 at 1:30 PM IST
ادھم پور (آشیش دَت) : صوبہ جموں کے اُدھم پور ضلع میں خیری علاقے میں سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر ایک المناک سڑک حادثے میں چار افراد کی موت واقع ہو گئی۔
ابتدائی معلومات کے مطابق پہاڑی ضلع ڈوڈہ سے جموں کی طرف جا رہی ایک بس کی ٹکر ٹاٹا موبائل گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کے ساتھ ہوئی۔ ٹکر اتنی زور دار تھی کہ چار افراد کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی جبکہ کئی دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے۔
اطلاع موصول ہوتے ہی جموں کشمیر پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور ریسکیو اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر علاج و معالجہ کے لیے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا۔
ادھم پور پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات بھی شروع کر دی ہے۔
واضح رہے کہ جموں کشمیر میں ہر سال ٹریفک حادثات میں سینکڑوں افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بیشتر جان لیوا حادثات سرینگر جموں قومی شاہراہ پر ہی رونما ہوتے ہیں۔ حکام کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہی ان ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ گردانی جاتی ہے تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ سڑکوں کی خستہ حالی یا گاڑی کا ڈرائیور کے قابو سے باہر ہونے جیسے معاملات بھی بعض اوقات اس طرح کے مہلک حادثات کا سبب بنتے ہیں۔
