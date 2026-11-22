ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن کے تھاتھا گنوٹ گاؤں میں شدید آتشزدگی؛ ایک ہی خاندان کے چار رہائشی مکانات جل کر خاکستر
رامبن کے ایک گاؤں میں آتشزدگی کے دوران چار مکانات جل کر خاکستر؛ جانی نقصان نہیں ہوا۔
Published : November 22, 2026 at 9:39 AM IST
رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن کے گاؤں تھاتھا گنوٹ میں اتوار کی صبح سویرے آتشزدگی کے ایک ہولناک واقعے میں ایک ہی خاندان کے چار رہائشی مکانات مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے، جس کے نتیجے میں متاثرہ خاندانوں کو لاکھوں روپے کا بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ آگ اس قدر تیزی سے پھیلی کہ مکینوں کو گھروں سے سامان نکالنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور تمام گھریلو اشیاء، فرنیچر و ضروری دستاویزات جل کر راکھ ہو گئیں؛ تاہم خوش قسمتی سے اس حادثے میں کسی قسم کے جانی نقصان یا کسی فرد کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی باشندے، ہنگامی امدادی ٹیمیں اور مقامی پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور مشترکہ کوششوں سے آگ پر قابو پایا گیا۔ سردیوں کے اس موسم میں چھت سے محروم ہو جانے والے متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں، جب کہ مقامی سطح پر ضلعی انتظامیہ سے متاثرین کی فوری مالی امداد، عارضی رہائش اور بازآبادکاری کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
صبح سویرے بھڑکی آگ نے قریبی مکانات کو بھی لپیٹ میں لے لیا
ابتدائی اطلاعات کے مطابق آتشزدگی کا یہ واقعہ اتوار کی صبح تقریباً 6 بج کر 30 منٹ پر پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ صبح سویرے اچانک ایک رہائشی مکان میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدید صورت اختیار کر لی اور ملحقہ مکانات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے شعلے اس قدر تیزی سے پھیلے کہ مکینوں کو جان بچا کر باہر نکلنے کے سوا گھروں سے کوئی سامان یا قیمتی اشیاء نکالنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔
اس بھیانک آتشزدگی میں چار رہائشی مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ آگ کی لپیٹ میں آ کر مکانات کے ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اندر موجود تمام گھریلو سامان، فرنیچر، گرم کپڑے، ضروری دستاویزات اور دیگر قیمتی اشیاء بھی جل کر راکھ ہو گئیں۔ اس اچانک افتاد کے باعث متاثرہ خاندان شدید سردی کے موسم میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
متاثرہ خاندانوں کی شناخت اور امدادی کارروائیاں
آتشزدگی سے متاثر ہونے والے مکان مالکان کی شناخت بشیر احمد ولد علم دین، فردوس احمد ولد بشیر احمد، محمد اسماعیل ولد علم دین اور امتیاز احمد ولد بشیر احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ تمام افراد تحصیل و ضلع رامبن کے گاؤں تھاتھا گنوٹ کے رہائشی ہیں اور آپس میں قریبی رشتہ دار (ایک ہی خاندان سے متعلق) ہیں۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی باشندے فوری طور پر امداد کے لیے موقع پر پہنچ گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں جٹ گئے۔ اسی دوران ہنگامی امدادی ٹیمیں اور مقامی پولیس بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور ضروری قانونی و امدادی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مقامی لوگوں کی جانب سے متاثرین کو ابتدائی سہارا دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
آگ لگنے کی وجہ نامعلوم، فوری بازآبادکاری کا مطالبہ
پولیس اور انتظامیہ کے مطابق، فی الحال آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، جب کہ املاک کو پہنچنے والے مجموعی مالی نقصان کا سرکاری سطح پر تخمینہ لگایا جانا ابھی باقی ہے۔
دوسری جانب، مقامی سطح پر اس حادثے کے بعد ضلعی انتظامیہ سے متاثرہ خاندانوں کی فوری مالی امداد اور بازآبادکاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ سردیوں کے اس موسم میں بے گھر ہونے والے افراد کو عارضی رہائش، کمبل، راشن اور دیگر بنیادی سہولیات فوری طور پر فراہم کی جا سکیں۔