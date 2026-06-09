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زوجیلا ٹنل کی تعمیر کا ڈیزائن چار بار کیوں بدلا؟ انجینئروں نے کھولا راز
ملک کے اہم ترین پروجیکٹس میں شامل زوجیلا ٹنل پروجیکٹ میں حکومت نے قریب پانچ ہزار کروڑ روپے کی بچت کی ہے۔
Published : June 9, 2026 at 8:54 PM IST
زوجیلا (جموں کشمیر) : جموں و کشمیر اور لداخ کو جوڑنے والی اہم زوجیلا ٹنل میں تاریخی بریک تھرو حاصل ہونے کے ساتھ ہی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمالیائی پہاڑوں کے اندر غیر متوقع جغرافیائی چیلنجز کے باعث اس منصوبے کے اصل ڈیزائن میں چار بار تبدیلیاں کرنی پڑیں۔
اکتوبر 2020 میں دنیا کی سب سے طویل، 14 کلومیٹر سے زائد لمبی، دوطرفہ سنگل ٹیوب ٹنل پر کام شروع ہونے کے بعد انجینئروں کو نہ صرف شدید سردی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ زلزلہ خیز (سیزمک) زون-4 میں واقع غیر مستحکم چٹانی ساختوں کی وجہ سے بھی منصوبے کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جس کے باعث ڈیزائن میں متعدد تبدیلیاں ناگزیر بن گئیں۔
سطح سمندر سے 11,600 فٹ کی بلندی پر واقع اس منصوبے کے لیے تعمیراتی کمپنی میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ(Mega Engineering and Infrastructure Limited ) کے ڈیزائن ڈائریکٹر محمد رفیع کا کہنا ہے کہ زوجیلا پاس پر تعمیر ہونے والی تمام ٹنلوں میں یہ سب سے زیادہ مشکل منصوبہ ثابت ہوا۔
محمد رفیع نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران بتایا: "اس منصوبے کی قومی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کبھی پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ ہمالیہ کے اس حصے میں چٹانوں کی غیر متوقع اور غیر مستحکم حالت کی وجہ سے ہمیں چار مرتبہ ڈیزائن تبدیل کرنا پڑا، اور ہر نئے ڈیزائن کے ساتھ مکمل طور پر نیا سپورٹ سسٹم بھی نصب کرنا پڑا۔"
رفیع کے مطابق گزشتہ پانچ برسوں کے دوران ایک بھی جانی نقصان پیش نہیں آیا کیونکہ "ٹیم کا مقصد انجینئرنگ میں ایک نئی مثال قائم کرنا" تھا۔ انہوں نے کہا کہ سردیوں کے چھ ماہ کے دوران بھی کام جاری رکھنے کے لیے ضروری سامان کا ذخیرہ پہلے سے رکھا جاتا تھا اور پہاڑوں کے اندر کھدائی کا عمل بغیر کسی تعطل کے جاری رہتا تھا۔
جہاں ایک طرف انجینئرز دشوار گزار جغرافیائی حالات سے نبرد آزما تھے، وہیں دہلی میں موجود سوشیکا جوشی پس پردہ رہ کر اس بات کو یقینی بنا رہی تھیں کہ منصوبے کی رفتار متاثر نہ ہو۔ ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل اس ٹنل کے حوالہ سے سوشیکا جوشی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کے دوران اس پروجیکٹ کے پیچھے سبھی ورکرز کی محنت، بے خوابی، جوش و جذبے کو سراہا۔
جوشی نے بریک تھرو کو محنت شاقہ کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ہر محاذ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ مشینری کی تبدیلی ہو یا سپلائی لائن کو برقرار رکھنے کا معاملہ ہو۔ انہوں نے کہا: "ہر لمحہ ایک نیا چیلنج تھا، خاص طور پر مشینری اور آلات کے حوالے سے۔ تعمیر کے دوران کئی مشینوں کو درمیان میں تبدیل کرنا پڑا کیونکہ علاقے کی دشوار جغرافیائی صورتحال نے غیر متوقع مسائل پیدا کیے۔ اس کے باعث منصوبہ بندی اور ڈیزائن میں اچانک تبدیلیاں کرنا پڑیں۔" انہوں نے اس منصوبے میں تعاون پر نیشنل ہائی ویز اینڈ انفرا سٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ اور منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز کا بھی شکریہ ادا کیا۔
ان مشکلات کے باعث منصوبے کی لاگت میں بھی اضافہ ہوا۔ منصوبہ شروع ہونے کے وقت اس کی لاگت تقریباً 4,800 کروڑ روپے تھی جو بڑھ کر 6,800 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی۔
اگرچہ جوشی نے اضافی اخراجات کی تفصیلات فراہم نہیں کیں، تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ دشوار گزار پہاڑی علاقے نے ایسے مسائل پیدا کیے جن کی پیشگی منصوبہ بندی ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے کہا: "بعض چیزیں وقت کے ساتھ ہی سامنے آتی ہیں۔ منصوبے پر عمل درآمد کے دوران کئی ایسے چیلنجز سامنے آئے جن کا مکمل اندازہ پہلے سے نہیں لگایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود تمام متعلقہ کمپنیوں نے عزم اور مستقل مزاجی کے ساتھ کام جاری رکھا۔"
مرکزی وزیر نتن گڈکری نے اس بریک تھرو کو بھارت کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے "سنہرا دن" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا: "ابتدائی طور پر ٹنل کی لاگت کا تخمینہ 12 ہزار کروڑ روپے لگایا گیا تھا، لیکن اب یہ منصوبہ تقریباً 7 ہزار کروڑ روپے میں ہی مکمل ہوگا۔" گڈکری نے اس میگا منصوبے کو "لداخ کی لائف لائن" قرار دیتے ہوئے اس کی کامیابی میں انجینئروں اور تکنیکی ماہرین کے کردار کو سراہا۔
یاد رہے کہ منگل کی صبح انتہائی اہمیت کی حامل زوجیلا ٹنل کے دونوں سروں کی کھدائی کا کام مکمل کر لیا گیا اور آخری اڑھائی میٹر کی باقی ماندہ کھدائی کا کام مرکزی وزیر نتن گڈکری کی جانب سے رموٹ کا بٹن دبانے کے ساتھ ہی مکمل کر لیا گیا اور اس طرح ٹنل کے دونوں سرے آپس میں ملے۔ اس تاریخی موقع پر منعقدہ تقریب میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منون سنہا بھی موجود تھے۔
ٹنل کا ایک سرا وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے بال تل علاقے میں واقع ہے جس کا دوسرا یعنی مغربی سرا لداخ کے منی مرگ، کرگل میں کھلتا ہے۔ اس ٹنل سے کشمیر اور لداخ کے مابین زمینی رابطہ تقریباً سال بھر کھلا رہے گا۔
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