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آتشزدگی کے چار روز بعد جموں کی نہرو مارکیٹ کھل گئی، ایل جی سنہا نے کیا منڈی کا دورہ
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر ایل نے آج نہرو مارکیٹ کا دورہ کای اور متاثرین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔
Published : November 12, 2026 at 10:29 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں کے ویئر ہاؤس میں پیش آنے والے بدترین آتشزدگی کے واقعے کے چار روز بعد، جس میں تقریباً آٹھ دکانیں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی تھیں، آج جموں ڈویژن کی سب سے بڑی غلہ و سامان کی منڈی دوبارہ کھل گئی اور کاروباری اپنی دکانوں پر واپس لوٹ آئے۔
جموں خطے کے دیگر اضلاع میں واقع اپنی دکانوں اور کاروباری مراکز کے لیے سامان لادنے کی غرض سے ٹرک ڈرائیوروں اور خریداروں کی واپسی سے منڈی میں ایک بار پھر رونق بحال ہو گئی۔
اگرچہ آگ لگنے سے آٹھ دکانیں خاکستر ہوئیں، تاہم تین روز تک منڈی بند رہنے اور کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ کے تمام کاروباری متاثر ہوئے۔ تاجروں کو اپنے پرچون فروشوں (ریٹیلرز) کو سامان کی ترسیل منسوخ یا مؤخر کرنی پڑی، جبکہ وہ جموں و کشمیر کے اندر اور یوٹی سے باہر کی کمپنیوں اور ملوں سے بھی نیا مال منگوانے سے قاصر رہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے منڈی کے ایک چاول کے تاجر ونود کمار نے کہا کہ یہ آتشزدگی منڈی کے تاجروں کے لیے بدترین سانحہ تھی اور اس سے ہر شخص متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہمیں تین دن تک اپنی دکانیں بند رکھنی پڑیں اور ہمارے تمام آرڈرز منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گئے۔ ہم ابھی ان دنوں میں ہونے والے نقصان کا درست تخمینہ نہیں لگا سکتے، لیکن وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے انہیں انصاف ملے۔"
دیوالی کی رات وکرم چوک کے قریب نہرو مارکیٹ کے ویئر ہاؤس میں واقع جموں کی سب سے بڑی تھوک منڈی میں اس وقت خوفناک آگ بھڑک اٹھی جب روئی کی ایک دکان سے شروع ہونے والی آگ نے قریبی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس آتشزدگی میں کل آٹھ دکانیں مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئیں، جبکہ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں، مٹی ہٹانے والی بھاری مشینری اور دیگر امدادی گاڑیوں سمیت انتظامیہ اور پولیس حکام کی آمدورفت کے باعث پوری منڈی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔
منڈی کے تاجروں نے الزام عائد کیا کہ اگر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بروقت پہنچ جاتیں تو آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکتا تھا۔ تاجروں نے واقعے کے محرکات کی مقررہ وقت میں تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے چار روز تک منڈی بند رکھی۔
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے تحقیقات کا حکم دیے جانے کے بعد ہی تاجروں نے آج منڈی دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔
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ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے ویئر ہاؤس ٹریڈرز فیڈریشن کے صدر دیپک گپتا نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے اور تحقیقات کا حکم دینے پر ایل جی اور ان کی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں، جو کہ منڈی کے تاجروں کا بنیادی مطالبہ تھا۔ گپتا نے مزید کہا، "جن تاجروں کی دکانیں آگ میں جل کر خاکستر ہوئی ہیں انہیں تقریباً 80 سے 100 کروڑ روپے کے نقصان کا تخمینہ ہے، تاہم منڈی بند رہنے کی وجہ سے دیگر تاجروں کو ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا ابھی باقی ہے۔"
بدھ کے روز لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی) نے جموں کے ویئر ہاؤس میں پیش آنے والے آتشزدگی کے واقعے کے اسباب و محرکات کا جائزہ لینے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا اور انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) جموں زون تیجندر سنگھ اور ڈویژنل کمشنر جموں وکاس کنڈل کو کمیٹی کا رکن مقرر کیا۔ کمیٹی کو 15 دنوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
سنہ 1972 میں قائم ہونے والا یہ ویئر ہاؤس جموں خطے کی سب سے بڑی تھوک منڈی ہے جو جموں ڈویژن کے تمام دس اضلاع کے تاجروں کو سامان فراہم کرتی ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ لوگوں کے بڑھتے ہوئے رش اور طلب میں اضافے کے پیش نظر تاجر نئے گوداموں کی تعمیر کے لیے اراضی فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں تاکہ وہ مانگ کو پورا کر سکیں۔ آتشزدگی کے واقعے کے بعد تاجروں نے ان دکانداروں کے لیے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے جن کی دکانیں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ گوداموں کے لیے زمین اور ویئر ہاؤس میں چوبیس گھنٹے (24x7) فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تعینات رکھنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
دریں اثنا، ایل جی منوج سنہا نے آج شام جموں کی ویئر ہاؤس منڈی کا دورہ کیا اور تاجروں کو ان کے مسائل کے ازالے کے لیے حکومتِ ہند کی جانب سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔
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