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کٹھوعہ میں سفاکانہ قتل کے واقعے میں سی آئی ایس ایف کے چار اہلکاروں سمیت اسسٹنٹ کمانڈنٹ ہلاک
ابتدائی اطلاعات کے مطابق سی آئی ایس ایف اہلکاروں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا جس کے بعد فائرنگ کی گئی۔
Published : September 29, 2026 at 8:36 PM IST
جموں:(عامر تانترے) جموں و کشمیر کے کٹھوعہ ضلع کے باشولی علاقے میں سیوا پاور پروجیکٹ میں ایک اسسٹنٹ کمانڈنٹ سمیت چار سی آئی ایس ایف (سنٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورس) کے اہلکار مارے گئے۔ یہ واقعہ مبینہ طور پر برادرانہ قتل کا معاملہ ہے۔
عہدیداروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ رنجیت ساگر ڈیم پر واقع سیوا پاور پروجیکٹ کے اندر فائرنگ کے واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔
ایک پولیس افسر نے کہا، "ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں ایک اسسٹنٹ کمانڈنٹ سمیت چار سی آئی ایس ایف اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔" یہ علاقہ جموں و کشمیر اور ہماچل پردیش کی سرحد پر ہے اور پاور پروجیکٹ جموں و کشمیر کی طرف واقع ہے۔
حکام نے بتایا کہ مشکا میں سیوا پروجیکٹ میں تعینات سی آئی ایس ایف کے اہلکاروں کے درمیان مبینہ طور پر جھگڑے کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں سی آئی ایس ایف کے چار اہلکار زخمی ہوئے اور انہیں ہماچل پردیش کے این ایچ پی سی اسپتال لے جایا گیا، جہاں بعد میں ان کی موت ہوگئی۔
ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی شناخت اسسٹنٹ کمانڈنٹ انکت کمار پانڈے، سب انسپکٹر لکشمن سنگھ، کانسٹیبل رفیق احمد اور کانسٹیبل سندیپ کمار کے طور پر کی گئی ہے۔ مشتبہ ملزم کی شناخت سی آئی ایس ایف اہلکار ابھیدیش سنگھ کے طور پر کی گئی ہے اور اسے جموں و کشمیر پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ پولیس واقعے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔
'برادرانہ قتل' کیا ہے؟
اس سے مراد اپنی طرف سے ایک فوجی کی حادثاتی طور پر ہلاکت ہے۔ اسے 'فرینڈلی فائر' بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فوج کا ہتھیار اسی فوج کے دوسرے کو تباہ کر دیتا ہے۔
مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔