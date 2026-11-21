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جموں کشمیر میں پانچ لاکھ سے زائد نشہ آور گولیاں اور ادویات ضبط، چار گرفتار
این سی بی جموں، دہلی نے مشترکہ طور پر کارروائی انجام دیتے ہوئے بین ریاستی منشیات سمگلنگ کے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا۔
By PTI
Published : November 21, 2026 at 1:53 PM IST
جموں: نارکوٹکس کنٹرول بیورو (این سی بی) نے دہلی سے وادی کشمیر تک ادویات کی غیر قانونی سپلائی میں ملوث ایک بین الریاستی نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے چار افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کارروائی کے دوران مختلف اقسام کی پانچ لاکھ سے زائد گولیاں، کیپسول اور ادویات کی بوتلیں ضبط کی گئی ہیں۔
این سی بی کے ایک ترجمان نے ہفتہ کو بتایا کہ این سی بی کے جموں زونل یونٹ نے دہلی زونل یونٹ کے ساتھ مل کر یہ کارروائی انجام دی، جس سے قانونی سپلائی چین سے ادویات نکال کر غیر قانونی طور پر فروخت کرنے والے ایک منظم نیٹ ورک کا انکشاف ہوا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ خفیہ اطلاع ملنے کے بعد این سی بی جموں نے 16 نومبر کی علی الصبح ادھم پور ضلع کے چنینی علاقے میں واقع مادا ٹول پلازہ کے قریب سرینگر جا رہی ایک مسافر بس کو روکا۔ اس دوران ڈوڈہ ضلع کے بھدرواہ علاقے کے ایک رہائشی کے قبضے سے کھانسی کی معروف دوائی - کوڈین -(CBCS) کی سات کلوگرام مقدار ضبط کی گئی۔
ترجمان کے مطابق، این سی بی جموں نے اس سلسلے میں نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ بعد ازاں وادی کشمیر میں کی گئی تحقیقات کے دوران اس شخص کو بھی گرفتار کیا گیا جسے منشیات کی یہ کھیپ پہنچائی جانی تھی۔ وہ ضلع اننت ناگ کا رہائشی ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ دہلی میں سپلائی کے ذرائع کا سراغ لگاتے ہوئے این سی بی جموں اور این سی بی دہلی نے مزید دو افراد کو گرفتار کیا اور 18 نومبر کو کوڈین پر مشتمل کھانسی کی دوائی کی 356 بوتلیں برآمد کیں۔
خفیہ گودام
ترجمان نے کہا کہ مزید تحقیقات کے دوران دہلی کے شاہدرہ علاقے میں کرائے کی ایک عمارت میں قائم خفیہ گودام کا بھی پتہ چلا۔ ان کے مطابق، 18 اور 19 نومبر کو گودام کی تلاشی کے دوران پانچ لاکھ سے زائد گولیاں، کیپسول اور مختلف ادویات کی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ ان ادویات میں ٹراماڈول ہائیڈروکلورائیڈ، الپرازولام، نائٹرازیپام اور کوڈین شامل ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ نارکوٹکس کنٹرول سے متعلق ویژن دستاویز میں طے کردہ نیٹ ورک پر مبنی کارروائی کی حکمت عملی کے تحت این سی بی اب ضبط شدہ کوڈین بوتلوں کی سپلائی کے پورے سلسلے کا سراغ لگا رہی ہے، تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ ادویات قانونی سپلائی چین سے کہاں اور کیسے غیر قانونی کاروبار میں شامل کی گئیں اور اس میں کن لوگوں نے مدد کی۔
انہوں نے مزید کہا کہ تفتیش کار ادویات فراہم کرنے والے ابتدائی ذرائع، آگے انہیں تقسیم کرنے والوں اور اس نیٹ ورک کو چلانے والے مالیاتی روابط کا بھی پتہ لگا رہے ہیں۔ این سی بی نے کہا: "’ہمارا مقصد منشیات کی سپلائی کو ابتدائی مرحلے ہی میں روکنا اور ان انتظامات کو ختم کرنا ہے جو اس نیٹ ورک کی تقسیم اور مالی معاونت کو ممکن بناتے ہیں۔"
این سی بی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ اور ادویات کے غیر قانونی استعمال سے متعلق مستند معلومات قومی نارکوٹکس ہیلپ لائن مانس (1933) پر خفیہ طور پر فراہم کریں اور ’نشہ مکت بھارت‘ مہم کی حمایت کریں۔
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