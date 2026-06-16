لائن آف کنٹرول پر پُراسرار دھماکہ، چار فوجی اہلکار زخمی

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لائن آف کنٹرول پر پُراسرار دھماکہ، چار فوجی اہلکار زخمی
زخمی ہوئے اہلکاروں میں ایک جے سی او بھی شامل ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 16, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 4:15 PM IST
جموں: صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع راجوری میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب پیر کے روز ایک پراسرار دھماکے میں جونیئر کمیشنڈ آفیسر (جے سی او) سمیت فوج کے چار اہلکار زخمی ہوگئے۔
ڈیفینس آفیشل نے ایک جے سی او سمیت کُل چار فوجی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ دھماکے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور واقعے کی مزید تفصیلات جلد میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔
فوجی حکام کے مطابق اہلکاروں کی ایک ٹیم ایل او سی کے نوشہرہ سیکٹر کے فارورڈ مورچوں والے کلال علاقے میں گشت پر تھی کہ اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ حادثہ کے فوراً بعد زخمی ہوئے سبھی اہلکاروں کو فوری طور پر علاج و معالجہ کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔
جموں میں تعینات فوج کے ترجمان نے بھی بتایا کہ واقعے کی مکمل تفصیلات جلد میڈیا کو فراہم کی جائیں گی۔
یاد رہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں میں بھی حادثاتی گولہ باری، فائرنگ یا اس طرح کے دھماکوں میں فوجی اہلکار زخمی یا ہلاک ہو جاتے ہیں۔
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