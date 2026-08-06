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اننت ناگ کے بجبہاڑہ میں امرناتھ یاتریوں کی گاڑی حادثے کا شکار، چار زخمی، ایک کی حالت نازک
زیادہ تر زخمیوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں اور ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔
Published : August 6, 2026 at 1:06 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ علاقے میں بدھ کے روز امرناتھ یاترا کی ایک گاڑی جموں سرینگر قومی شاہراہ پر حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں چار یاتری زخمی ہو گئے، جن میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
زخمیوں کی شناخت ساحل شرما ولد سریندر کمار، ساکن موہالی، پنجاب، کے طور پر ہوئی ہے، جنہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ سریندر کمار ولد روپ لال شرما، ساکن موہالی، پنجاب، کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ سنسار چند ولد موتی لال، ساکن ہماچل پردیش، کے سر پر چوٹ آئی ہے تہم وہ مستحکم ہیں، جبکہ نینا پٹیال زوجہ سنسار چند، ساکن ہماچل پردیش، کو معمولی چوٹیں آئی ہیں اور ان کی حالت مستحکم ہے۔
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حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور پولیس کی مدد سے تمام زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لئے تحقیقات شروع کر دی ہے جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل 28 جولائی کو بھی امرناتھ یاتریوں کی ایک بس گاندربل میں حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ یاتریوں سے بھری بس سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں جا گری تھی جس کے نتیجے میں 39 امرناتھ یاتری زخمی ہو گئے۔