ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ میں کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار نے کروڑوں کی لاگت سے مختلف تعمیری منصوبوں کی سنگ بنیاد رکھی
اس دوران جاوید احمد ڈار نے رفیع آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کے ساتھ گفتگو کی۔
Published : June 27, 2026 at 10:48 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) تعمیر و ترقی کے حوالے سے آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے رفیع آباد میں کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار نے کروڑوں کی لاگت سے مختلف تعمیری منصوبوں پر سنگ بنیاد رکھی۔ اس دوران ان کے ہمراہ مختلف محکمہ جات سے وابستہ افسران کے علاوہ رفیع آباد کے کافی لوگ موجود رہے۔
اس دوران جاوید احمد ڈار نے رفیع آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کے ساتھ گفتگو کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جاوید احمد ڈار نے کہا کہ رفیع آباد ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کام کریں ۔ ان کا کہنا تھا کہ آج اسی تناظر میں ہم نے وجبل میں پل کی سنگ بنیاد رکھی اور اس کے علاوہ ہم لوڈورہ کے ساتھ ساتھ روہامہ اور دیگر جگہوں پر بھی گئے اور وہاں بھی ترقیاتی کاموں کی سنگ بنیاد رکھی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو راحت دیں۔
اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ ہم موجودہ سرکار کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے کچھ مسائل تھے جو کافی وقت سے مکمل نہیں ہو رہے تھے لیکن اب وقت کے ساتھ ان مسائل کا حل نکل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو امید ہے کہ یہ سرکار لوگوں کے لیے کام کرے گی کیونکہ ہم نے ان کا انتخاب کیا ہے اور جو بھی دیگر مسائل ہیں ان پر بھی کام ضرور شروع ہو گا۔