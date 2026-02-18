ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کٹرا میں شنکراچاریہ مندر کا سنگ بنیاد، منصوبوں سے مقامی لوگوں کا روزگار متاثر نہیں ہوگا، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ آنے والے برسوں میں شری شنکراچاریہ مندر لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے مرکز بنے گا۔
جموں: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج کٹرا میں شری شنکراچاریہ مندر کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ مندر سری ماتا ویشنو دیوی مندر کے قریب پہاڑی سلسلے پر تعمیر کیا جائے گا۔ سرکاری بیان کے مطابق اس منصوبے کا تصور پہلی بار 1960 کی دہائی میں پیش کیا گیا تھا جو کئی دہائیوں بعد اب عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔
ایک سرکاری بیان کے مطابق سشنکر اچاریہ مندر کمپلیکس کی مجموعی لاگت 31.51 کروڑ روپے ہوگی جسے مکمل طور پر شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈبرداشت کرے گا۔ مندر کمپلیکس کے اندر 50 تجارتی دکانیں تعمیر کی جائیں گی جو اُن زمین مالکان کو الاٹ کی جائیں گی جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی 41 کنال اراضی عطیہ کی ہے۔سال 2025 میں شرائن بورڈ اور متعلقہ زمین مالکان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے تھ۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ آنے والے برسوں میں شری شنکراچاریہ مندر لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے روحانی مرکز بنے گا اور بھارت کی قدیم تہذیب اجتماعی عقیدت اور ثقافتی شعور کی علامت ثابت ہوگاانہوں نے کہا کہ ویشنو دیوی کے درشن کے لیے آنے والے یاتری اس نئے مندر کا بھی رخ کریں گےجس سے پورے خطے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ مقامی کاروبار مستحکم ہوں گے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے بتایا کہ کٹرا کے مقامی لوگوں کے روزگار کو کسی بھی صورت متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا اور ترقیاتی منصوبے عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے آگے بڑھائے جائیں گے۔