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ترال میں ماتا مہاکالی مندر کی تعمیرِ نو کا سنگِ بنیاد
رکن اسمبلی رفیق نائیک نے مندر کی تعمیرِ کو علاقے کے تاریخی اور مذہبی ورثے کے تحفظ کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔
Published : September 26, 2026 at 5:18 PM IST
ترال: (شبیر بٹ) جنوبی کشمیر کے ترال میں قدیم مذہبی ورثے کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ماتا مہاکالی استھاپن کی تعمیرِ نو کا آج باقاعدہ سنگِ بنیاد رکھا گیا۔ یہ تعمیرِ نو مرکزی حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر میں خستہ حال اور قدیم مندروں کے تحفظ، بحالی اور تعمیرِ نو کے لیے جاری اقدامات کے تحت کی جا رہی ہے۔
اس موقعے پر خصوصی مذہبی رسومات کا اہتمام کیا گیا، جہاں ہون اور دیگر روایتی پوجا پاٹ کی گئی۔ تقریب میں ترال کے ایم ایل اے رفیق احمد نائیک اور اے ڈی سی ترال سمیت مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ہندو، مسلم اور سکھ برادریوں کے مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس تقریب میں موجود تھی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائیک نے مندر کی تعمیرِ نو کو علاقے کے تاریخی اور مذہبی ورثے کے تحفظ کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترال کی شناخت ہمیشہ سے باہمی احترام، رواداری اور مختلف برادریوں کے درمیان بھائی چارے سے رہی ہے۔
مقامی لوگوں نے مہاکالی استھاپن کی تعمیرِ نو کے اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ قدیم مذہبی مقامات کا تحفظ نہ صرف مذہبی اہمیت رکھتا ہے بلکہ یہ علاقے کی مشترکہ تاریخ اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔
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تقریب میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی شرکت نے ترال کی روایتی مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے اور مشترکہ ثقافتی اقدار کی عکاسی کی۔ شرکاء نے امید ظاہر کی کہ مندر کی تعمیرِ نو مکمل ہونے کے بعد یہ مقام اپنے تاریخی وقار کے ساتھ دوبارہ آباد ہوگا اور آنے والی نسلوں کو علاقے کی مشترکہ تہذیبی تاریخ سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے رفیق احمد نائیک نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کی بازآبادکاری کے حوالے سے مقامی مسلمانوں کو بھی اپنا مثبت رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں اس سلسلے میں سرکاری سطح پر اقدامات ضروری ہیں، وہی سماجی سطح پر کوششیں بھی اتنی ہی ناگزیر ہیں۔
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