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غیر رجسٹرڈ معاہدہ مائگرنٹ پراپرٹی پر ملکیت کا حق نہیں دے سکتا: جموں کشمیر ہائی کورٹ
ہائی کورٹ نے بے اختیار افسر کی جاری کردہ ڈگری، دہائیوں کے قبضے اور ریونیو اندراجات کو بھی ملکیت کیلیے ناکافی قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 27, 2026 at 8:55 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے پیر کے روز قرار دیا کہ غیر رجسٹرڈ رہن اور مشروط فروخت کا معاہدہ مائگرنٹ پراپرٹی (مہاجرین کی جائیداد) پر مالکانہ حقوق فراہم نہیں کر سکتا۔ عدالت نے جموں و کشمیر مائیگرنٹ اموویبل پراپرٹی (پریزرویشن، پروٹیکشن اینڈ ریسٹرینٹ آن ڈسٹرس سیلز) ایکٹ 1997 کے تحت جاری بے دخلی کے احکامات کو چیلنج کرنے والی درخواست خارج کر دی۔
21 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس موکشا کھجوریہ کاظمی نے کہا کہ درخواست گزار، جو 1986 سے جنوبی کشمیر کے ویری ناگ میں زمین پر قبضے کا دعویٰ کر رہے تھے، صرف نوٹری شدہ اور غیر رجسٹرڈ معاہدے کی بنیاد پر کوئی قابل نفاذ قانونی حق نہیں رکھتے۔ عدالت نے ایگریکلچرل ریفارمز ایکٹ کے تحت اسسٹنٹ کلکٹر کی جانب سے 1988 میں جاری کیے گئے ایک ڈگری کو بھی کالعدم قرار دیا، کیونکہ اسے ایسے افسر نے جاری کیا تھا جس کے پاس اس معاملے کی سماعت کا قانونی اختیار نہیں تھا۔
عدالت نے محمد اقبال وانی اور دیگر کی جانب سے دائر رِٹ پٹیشن خارج کرتے ہوئے اننت ناگ کے ضلع مجسٹریٹ اور فائنانشل کمشنر کے پہلے کے احکامات کو برقرار رکھا، جن میں درخواست گزاروں کو مہاجرین کی جائیداد سے بے دخل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
اس تنازع کا مرکز اننت ناگ ضلع کے ویری ناگ کے علاقے "باغوان پورہ" میں تین کنال اور 13 مرلہ زمین تھی۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ تھا کہ اصل مالک رادھا کرشن نے ستمبر 1986 میں 3.6 لاکھ روپے قرض لینے کے بعد رہن اور مشروط فروخت کا معاہدہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ قرض واپس نہیں کیا گیا، اس لیے زمین کی ملکیت عملی طور پر ان کے پاس منتقل ہو گئی اور وہ کئی دہائیوں سے مسلسل اس پر قابض ہیں۔
تاہم، مہاجر مالکان کے قانونی وارثوں نے موقف اختیار کیا کہ یہ زمین 1997 کے قانون کے تحت محفوظ ہے اور مذکورہ معاہدے سے نہ تو ملکیت منتقل ہوئی اور نہ ہی جائیداد میں کوئی قانونی حق پیدا ہوا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ریونیو ریکارڈ میں آج بھی مہاجر خاندان کے افراد ہی زمین کے مالک درج ہیں۔
ہائی کورٹ نے 1997 کے قانون کے مقصد پر خاص توجہ دی اور کہا کہ یہ قانون مہاجرین کی جائیدادوں کو غیر قانونی قبضوں، مجبوری میں کی جانے والی فروخت اور تجاوزات سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔
فیصلے میں کہا گیا: "1997 کے قانون کا مقصد مہاجرین کی غیر منقولہ جائیدادوں کو غیر قانونی قبضے، مجبوری کی فروخت اور تجاوزات سے محفوظ رکھنا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ کو ایسی جائیدادوں کی حفاظت اور قانونی مالکان کو قبضہ واپس دلانے کے لیے قانونی اختیار دیا گیا ہے۔"
عدالت نے واضح کیا کہ اس قانون کی دفعات 3، 4 اور 5 کے تحت قانونی اجازت کے بغیر مہاجرین کی جائیداد منتقل کرنا ممنوع ہے، ضلع مجسٹریٹ ایسی جائیدادوں کا قانونی نگہبان تصور ہوتا ہے اور غیر مجاز قابضین کو بے دخل کیا جا سکتا ہے۔
جسٹس کاظمی نے کہا کہ درخواست گزار خود پہلے کی کارروائیوں میں تسلیم کر چکے تھے کہ یہ زمین مہاجرین کی جائیداد ہے اور ان کا دعویٰ صرف 1986 کے معاہدے پر مبنی تھا۔
فیصلے میں کہا گیا: "درخواست گزار ایک مہاجر کی ملکیت والی غیر منقولہ جائیداد پر قابض ہیں اور انہیں درست طور پر غیر قانونی قابض قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ جواب دہندہ نمبر 4 اس زمین کا قانونی نگہبان ہے، اس لیے وہ 21 اکتوبر 2023 کا متنازع حکم جاری کرنے کا مکمل اختیار رکھتا تھا۔"
عدالت کے سامنے ایک اہم سوال یہ تھا کہ کیا 1986 کا رہن اور مشروط فروخت کا معاہدہ قانونی طور پر ملکیت منتقل کر سکتا ہے؟ ہائی کورٹ نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس دستاویز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، کیونکہ یہ صرف نوٹری شدہ تھی اور رجسٹرڈ نہیں تھی۔
عدالت نے کہا: "غیر منقولہ جائیداد کی ملکیت کی منتقلی، جہاں قانون کے تحت رجسٹریشن ضروری ہو، ایک درست رجسٹرڈ دستاویز کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ غیر رجسٹرڈ فروخت کا معاہدہ ملکیت کے دعوے کے لیے بنیاد نہیں بن سکتا۔"
عدالت نے مزید کہا: "لہٰذا 25 ستمبر 1986 کا نوٹری شدہ معاہدہ، غیر رجسٹرڈ ہونے کی وجہ سے، درخواست گزاروں کو نہ کوئی قانونی حق دیتا ہے اور نہ ہی انہیں متنازع جائیداد پر قانونی قبضے کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے۔"
تاہم، عدالت نے واضح کیا کہ اگر درخواست گزار اس معاہدے پر عمل درآمد چاہتے ہیں تو انہیں مناسب سول عدالت سے رجوع کرنا ہوگا، نہ کہ رِٹ اختیار کے تحت ہائی کورٹ سے۔
درخواست گزاروں نے ویری ناگ کے اسسٹنٹ کلکٹر، ایگریکلچرل ریفارمز کی جانب سے مارچ 1988 میں جاری کی گئی ایک ڈگری پر بھی انحصار کیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے کی قانونی کارروائیوں کے دوران اس ڈگری پر کبھی انحصار نہیں کیا گیا اور اسے صرف موجودہ مرحلے پر پیش کیا گیا۔ عدالت نے درخواست گزاروں کے مختلف مواقع پر متضاد موقف اختیار کرنے کے طریقہ کار پر بھی سوال اٹھایا۔
جسٹس کاظمی نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: "قانونی کارروائی شطرنج کا کھیل نہیں ہے۔ جو شخص عدالت سے رجوع کرتا ہے اور اس کے رِٹ اختیار کو استعمال کرتا ہے، اسے صاف ہاتھوں کے ساتھ آنا چاہیے۔ وہ حقائق کو بدلتا ہوا مختلف اور متضاد موقف اختیار نہیں کر سکتا۔"
ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ اسسٹنٹ کلکٹر کے پاس ایسی ڈگری جاری کرنے کا قانونی اختیار ہی نہیں تھا۔ عدالت نے کہا: "مذکورہ حکم امتناعی کی ڈگری قانون کی نظر میں کالعدم ہے۔ یہ ڈگری ایسے عدالت نما فورم نے جاری کی جس کے پاس بنیادی قانونی اختیار نہیں تھا، اس لیے یہ ابتدا ہی سے باطل ہے۔ اس حکم کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں، اسے مکمل طور پر نظرانداز کیا جا سکتا ہے اور اسے ختم کرانے کے لیے الگ سے کوئی چیلنج، مقدمہ یا درخواست دائر کرنا ضروری نہیں ہے۔"
اپنے حتمی تجزیے میں عدالت نے دوبارہ واضح کیا کہ 22 مارچ 1988 کی ڈگری ابتدا ہی سے کالعدم اور باطل ہے، اس لیے قانون کے تحت اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عدالت نے درخواست گزاروں کی جانب سے میوٹیشن اندراجات پر انحصار بھی مسترد کر دیا۔
ہائی کورٹ نے اس طے شدہ قانونی اصول کو دہرایا کہ ریونیو ریکارڈ بنیادی طور پر مالیاتی اور انتظامی مقاصد کے لیے ہوتا ہے اور اس سے ملکیت کا حق پیدا نہیں ہوتا۔
فیصلے کے مطابق، "ریونیو ریکارڈ میں درج اندراجات متنازع جائیداد پر کسی حق یا ملکیت کو نہ پیدا کرتے ہیں اور نہ ختم کرتے ہیں۔" عدالت نے کہا کہ ملکیت کا فیصلہ حقیقی قانونی حقوق اور درست منتقلی کی دستاویزات کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔
ضلع مجسٹریٹ اور فائنانشل کمشنر کے بیک وقت دیے گئے فیصلوں میں کوئی غیر قانونی بات نہ پاتے ہوئے ہائی کورٹ نے مداخلت سے انکار کر دیا۔
عدالت نے کہا، "اس عدالت کو 30 اپریل 2024 اور 21 اکتوبر 2023 کے متنازع احکامات میں کوئی قانونی خامی نہیں ملتی۔ موجودہ رِٹ پٹیشن میں کوئی میرٹ نہیں، اس لیے اسے خارج کیا جاتا ہے۔ اخراجات کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا جاتا۔"
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