سخت ترین سردی کے چالیس روزہ ’چلہ کلان‘ کا آغاز
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ خشک موسم کے چلتے چلہ کلان میں ریکارڈ توڑ سردی کا امکان ہے۔
Published : December 21, 2025 at 6:06 AM IST
سرینگر (پرویز الدین) : وادی کشمیر میں طویل خشک موسم اور ٹھٹھرتی سردی کے بیچ 20 اور 21 کی درمیانی شب سے سخت سردیوں کے چالیس دنوں پر محیط ’’چلہ کلان‘‘ کا آغاز ہو گیا ہے۔ چلہ کلان کو ’شہنشہاہ زمستان‘ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ 21 دسمبر سے شروع ہوکر 29اور30جنوری کی درمیانی شب اختتام ہو جاتا ہے۔
’چلہ کلان‘ کے دوران کپکپا دینے والی ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ بھاری برف باری اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کافی نیچے درج ہونے کے باعث آبی ذخائر یہاں تک کہ گھروں میں پانی کے نل بھی منجمد ہو جاتے ہیں۔
بیتی رات سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.4 ڈگری سیلشیش ریکارڑ کیا گیا تھا جبکہ قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.0ڈگری سیلشیس درج کیا گیا۔ اسی طرح سیاحتی مقام پہلگام میں رات کا کم س کم درجہ منفی 1.0 ڈگری اور گلمرگ میں 2 ڈگری سیلشیس درج کیا گیا۔ ادھر جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.3 ڈگری جبکہ بانہال میں کم سے کم درجہ حرارت 3.8 ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا۔
اپنے چالیس روزہ ’دور اقتدار‘ کے دوران شہنشاہ زمستان اپنا تمام تر طاقت اور زور استعمال کر کے لوگوں کو سخت ترین مشکلات سے دوچار کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا ہے۔ عمومی طور پر چلہ کلان میں یخ بستہ ہوائوں کی وجہ سے پوری وادی شدید سردی کی لپیٹ میں آجاتی ہے۔
گزشتہ چند ہفتوں سے وادی کشمیر میں موسم خشک رہنے کے بیچ دن میں مطلع آبر آلود اور رات کے اوقات میں آسمان صاف رہنے کے نتیجے میں شبانہ درجہ حرارت میں لگاتار کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ وہیں صبح کافی دیر تک کم روشنی کے سبب سڑکوں پر گاڑیاں آٹے میں نمک کے برابر ہی نظر آتی ہیں۔
وادی کشمیر کے لوگ ’’چلہ کلان‘‘ کے سخت ترین ایام کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں گھروں میں پہلے ہی خشک سبزیوں، کوئلے، گیس وغیرہ کا بھر پور بندوبست کرکے رکھتے ہیں وہیں گرم مبلوسات، کمبلوں اور گرمی فراہم کرنے کے دیگر آلات کا بھی بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔
پھیرن اور کانگڑی
کشمیری عام طور پر ’’چلہ کلان‘‘ کی سخت سردی سے مقابلے کے لئے صدیوں سے روایتی ’پھیرن‘ اور کانگڑی کا استعمال کرتے ہیں، جس کا رواج آج بھی برابر قائم ہے۔ تاہم موجود دور میں لوگ کپکپاتی سردیوں سے نبر آزما ہونے کے لئے گرمی کے لئے روایتی کانگڑی کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک آلات جیسے روم ہیٹر اور گیس بخاریوں کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وہیں ماضی کے مقابلے میں اب گرمی حاصل کرنے کے لیے حمام تعمیر کرنے کا سلسلہ صرف مساجد و خانقاہوں تک ہی محدود نہیں رہا۔
چلہ کلان سخت ہونے کا امکان
امسال گزشتہ برس کی طرح وادی میں چلہ کلان سے قبل ہی خون جما دینے والی سردی محسوس کی جا رہی ہے۔ جموں وکشمیر میں رواں برس موسم سرما غیر معمولی طور پر سخت ثابت ہونے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، جو سردی دسمبر میں پڑتی وہ رواں برس نومبر میں ہی محسوس کی گئی۔ ایسے میں درجہ حرارت منفی 5 ڈگری تک گر گیا، اسی طرح دسمبر کئی برسوں بعد اب تک کا سب سے سرد ماہ گزر رہا ہے۔ وہیں ’چلہ کلان‘ کے دوران ڈل جھیل سمیت وادی کے دیگر آبی ذخائر بھی جم جاتے ہیں۔
محکمہ موسمیات کی تازہ رپورٹ کے مطابق اس شدید سردی میں مزید اضافے کا امکان، کیونکہ قطب شمالی میں تبدیلی سے موسمیاتی اور ہوا کی گردش کمزور ہونے سے سرد ہوائیں جنوبی علاقوں کی طرف بڑھ رہی ہیں جن کے اثرات شمالی بھارت کے علاوہ جموں وکشمیر میں بھی محسوس کئے جا رہے ہیں۔
برف، بارش کی پیشگوئی
ماہرین کے مطابق اگر صورتحال ایسی ہی بر قرار رہی، تو رواں برس کا ’’چلہ کلان‘‘ مزید سخت ثابت ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 21 دسمبر کی رات سے وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
ستر روزہ سخت سردیوں کے ایام
21دسمبر سے 70دنوں پر محیط شدید سردی کے تین مراحل سے یہاں کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس میں چلہ کلان کے 40روز، ’چلہ خورد‘ 20 اور چلہ بچہ کے 10 روز شامل ہیں اور ان ہی ایام کے دوران سردی کے نئے ریکارڈ درج کئے جاتے ہیں اور 28فروری کی شام سخت سردیوں کے ستر روزہ ’حکومت‘ کا خاتمہ یکم مارچ کی صبح موسم بہار کی شروعات سے ہوتا ہے۔
